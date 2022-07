Toni Vodišek neposredno v finale v Gizzerii

Po sobotnih petih plovih je Koprčan Toni Vodišek na skupno drugem mestu s 26 točkami. Tri točke manj je zbral vodilni Ciprčan Denis Taradin, oba sta se neposredno prebila v nedeljski finale.

V nedeljskem finalnem delu bo nastopilo deset kajtarjev. Pravico nastopa so si poleg obeh najboljših izborili še tekmovalci od tretjega do desetega mesta iz kvalifikacijskega dela. Pred njimi so najprej polfinalni nastopi, zmagovalca obeh polfinalnih skupin pa se bosta nato za kolajne udarila z Vodiškom in Taradinom.

»V prvem plovu smo si bili zelo blizu in sem končal tretji. V drugem plovu smo bili v ospredju trije, nato sva z Denisom še tretjega pustila zadaj in sem končal drugi,« se je na dogajanje ozrl Vodišek, ki je v zadnjem plovu deklasiral tekmece in jih prehitel kar za 300 metrov.

»V tretjem plovu se je veter nekoliko dvignil, v ospredju je bil Francoz z malo manjšim padalom, za drugo mesto pa sva se borila z Denisom – to je bila odlična tekma, pravi 'match race', zelo v redu in zelo naporno, na koncu je bil pred menoj za pol metra. V četrtem plovu smo dobro štartali, potem sem malo padel, izgubil nekaj mest, kasneje sem se moral umikati in spremeniti vožnjo, še vedno sem bil nekje okrog 15. mesta, nato pa sem na stranici z vetrom nekaj zadel na vodi ter izgubil še nekaj mest, tako da sem ze odločil, da zaključim to regato predčasno, saj sem vedel, da imam to možnost. Nato pa sem imel v zadnjem plovu zelo dober štart, bilo je tudi malo manj vetra in sem gladko vse prehitel. Na splošno bi po tej regati lahko rekel, da me malo manjka v močnejšem vetru, po našem domačem 'koprskem' vetru pa mi ne sežejo do kolen,« je v svojem slogu dodal zgovorni nekdanji mladinski svetovni in evropski prvak.