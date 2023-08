Toni Vodišek priplul v Pariz in srebrno pristal

Slovenski jadralec Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v Haagu v razredu formula kite osvojil srebrno odličje. Že dan prej je Sloveniji zagotovil tudi kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Zlato kolajno je osvojil 16-letni Singapurec Maximilian Maeder.

Mladi Singapurec je do zlata prišel zadnji dan, ko je v odločilni regati za mesto prehitel Vodiška in obrnil uvrstitvi na vrhu lestvice. Da gre za izjemno nadarjenega tekmovalca, je dokazoval že v zadnjih letih, saj je trikrat zaporedoma osvojil tudi naslov mladinskega svetovnega prvaka.

V finalu najboljše četverice sta nastopila še Francoz Axel Mazella in Avstrijec Valentin Bontus, ki sta osvojila tretje in četrto mesto.

»Ves teden je bil super in lahko sem zadovoljen, saj smo izpolnili vse cilje. Najpomembnejši je bil, da že tukaj Sloveniji zagotovim kvoto za olimpijske igre v Parizu, in drugi, da se ne poškodujem. Veliko sem se tudi naučil in zabaval. Danes morda ni bil povsem moj dan, a še vedno sem končal na drugem mestu, kar je super,« je po osvojeni kolajni povedal Vodišek in razkril naslednji cilj: »Grem po kolajno na olimpijske igre.«

Športno je poraz priznal tudi tekmecu. »Res vsa čast za finalni dan. Izven vode je dober prijatelj, v vodi pa hud tekmec in lahko mu le čestitam. On je naredil vse, sam sem naredil nekaj manjših napak. Malce je bil spremenjen format regate, polje je bilo krajše, moja prednost na daljšem polju pa je prav hitrost. To je še povečalo pritisk in tudi štarti niso bili najboljši. Imel sem dva manjša padca, kjer sem izgubil nekaj metrov,« Vodišek brez dlake na jeziku ni iskal razlogov za izgubo prvega mesta pri drugih.

Da je formula kite tudi tehnično-taktični šport, je povedal v nadaljevanju, saj je glede na vetrovne razmere menjal jadra različnih velikosti. »Veter je menjal jakost. Trikrat sem menjal jadro. Izbira bi bila lahko dobra, a ni se izšlo, saj sem ciljal na končno prvo mesto, a tudi drugo je velikanski uspeh.«

Koprčan gre naprej po poti uspehov. FOTO: JZS

Naporno, a veselo

Najpomembnejša za Vodiška pa je olimpijska norma. »Zdaj mi te ni več treba loviti in lahko si bom vzel dva meseca premora, izpustil bom tudi evropsko prvenstvo. Ta odmor potrebujem, saj bodo igre na sporedu julija prihodnje leto, ko načrtujem najboljšo formo v življenju. Letošnje leto sem izkoristil tudi za test opreme, zdaj me čaka le še priprava in izgovorov ni.«

Seveda v pripravi na igre vse vendarle ne bo odvisno le od Vodiška. »Konkurenca je močna. Singapurec je sicer mlad, a telesno in psihično odrasel. Že lani je bil na SP drugi, ko sva imela hudo borbo. Zelo je presenetil tudi Avstrijec, ki je z nami dve leti, tokrat pa je bil v finalu in res kapo dol. Zanimivo pa bo spremljati tudi EP, saj sta Anglež in Poljak tukaj prikazala manj od pričakovanj.«

Kljub velikemu uspehu pa misli že odhajajo pred obalo Marseilla, kjer bodo olimpijske jadralske tekme in kjer se je Vodišek na zadnjih pripravah poškodoval. »Pripraviti se bo treba tudi na vreme. Razmere so tam lahko podobne našim, zaradi visokih gora pa zna biti tam veter nenapovedan. A ob sebi imam očeta Rajka za trenerja in na morju Avstralca Ryana Falka, ki mi pomagata z nasveti,« je še dejal.

»Naporno je bilo, a veselo. Po lanskem svetovnem prvenstvu smo malce zašli z opremo, borili smo se do Palme, potem pa videli, da to ni to. Vmes smo izgubili šest mesecev priprav, a smo se vrnili do letošnjega Marseilla, kjer se je zgodila nesreča, Toni je imel pretres možganov. Z zelo pridnim delom in rehabilitacijo na najvišji možni ravni je v treh tednih prišel k sebi, prišel na to prvenstvo v pogojih, ki niso bili preprosti. Sestavljamo mozaik za naprej in ga dvigujemo na višji nivo,« pa je dodal oče Rajko Vodišek.

Danes so svoje nastope končali tudi jadralci razreda ILCA – za Slovenijo brez osvojene olimpijske norme. Olimpijec Žan Luka Zelko je kot najvišje uvrščeni slovenski jadralec prvenstvo končal na 41. mestu. Mladinec Luka Zabukovec je bil 106. Med dekleti se je na 77. mesto uvrstila Lin Pletikos, mladinka Alenka Valenčič pa na 83. mesto.