Trener Pleško brcnil koš, Vučićević s krepkimi besedami

Odbojkarji ACH Volleyja so se v boju za svoj 18. naslov državnega prvaka znašli v težavah. Potem ko so v finalni seriji že vodili z 2:0, so Merkurju Mariboru v Tivoliju dovolili, da izenači na 2:2, stanje v ekipi pa je pokazal tudi prepir, posledica razgretih glav, po koncu tekme, katerega akterja sta bila trener Matija Pleško in srbski korektor ekipe Božidar Vučićević.



Pleško je po porazu zbral ekipo ob sebi in ji namenil kritike. Po mnenju nekaterih je te izrazil na neposrečen način, Vučićević pa jih ni znal sprejeti. Pleško je po porazu izgubil živce, celo brcnil v koš, razjezil pa ga je že omenjeni Vučićević, ki je, domnevno trenerju zabrusil nekaj zelo krepkega, kar je Pleška še bolj razbesnelo. Vučićević je tudi zapustil sestanek in odkorakal v slačilnico. Pleško ga je poklical nazaj, a je ta njegovo zahtevo zavrnil, strateg ljubljanske ekipe pa je v jezi napovedal, da ne računa več nanj.



Zanimivo bo videti, ali bo Vučićević, ki je lani že zapustil ACH, odšel v Rusijo, a se tudi ekspresno vrnil, na odločilni, peti tekmi jutri v Mariboru zaigral. Pleško po odhodu Mitarja Đurića nima na razpolago drugega korektorja, tako da bi moral na tem mestu zaigrati nekdo z drugega igralskega mesta. Srba, ki je bil na četrti tekmi povsem nerazpoložen, je nekajkrat menjal sprejemalec Črt Bošnjak. Odbojkarji ACH Volleyja so že med samim obračunom kazali živčnost, videti je bilo, da nimajo pravega zaupanja v svojo igro.





