Tucker osupnil ljubitelje ameriškega nogometa, zadel z več kot 60 metrov

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tri sekunde pred koncem tekme lige NFL v Detroitu jepri izidu 17:16 za domačo ekipo Lions stopil k žogi in s pomočjo prečke zadel za zmago Baltimora. Strel je izvedel z razdalje 66 jardov (60,35 metra), kar je nov absolutni rekord tekmovanja.Prejšjni rekorder je član Denver Broncos, ki je leta 2013 zadel z 1,83 m krajše razdalje.»Jaz ... Res nimam besed, ki bi bile vredne tega trenutka. LJ (Lamar Jackson, op. a.) in ekipa so prišli ravno dovolj daleč, da smo lahko dobili tekmo. Lahko rečem le zaupanje, človek, zaupanje v Boga, zaupanje v ekipo in to, da imamo tu nekaj posebnega. To smo vedeli, to vemo, jaz pa sem tako vesel, da sem lahko bil tu za fante,« je za CBS Sport po tekmi dejal Tucker.»To je bil hudičev strel. Brat, to je bil najbolj nor strel, kar sem jih kadarkoli videl. Nekdo ga je na svet poslal samo za to,« je bil navdušen njegov soigralec