Tudi brez Možiča pravi možje

Brez Gasparinija še težje

»V prejšnji sezoni je zadeve reševal Rok Možič, zdaj ga ni več, tako da iščemo novo rešitev.«

Sebastijan Škorc

Začetek državnega prvenstva za odbojkarje je že takoj prinesel derbi med ekipama, ki sta z ACH Volleyjem v krogu kandidatov za osvojitev krone. Čeprav je državni prvak Merkur Maribor pred sezono izgubil reprezentanta in enega najboljših mladih igralcev v Evropi in tudi na svetu, ob tem pa je še en srebrni fant z evropskega prvenstvaprestopil k ljubljanskim oranžnim zmajem, so obdravski odbojkarji v tekmi s Calcitom po začetnem zaostanku dobili tri naslednje nize in slavili zmago s 3:1 (– 32, 18, 24, 23). Tudi ACH je potrdil vlogo favorita, v Murski Soboti je s 3:0 (26, 22, 16) odpravil Panvito Pomgrad. Komaj začelo se je, pa ponovno diši po tem, da bo sezona, tako kot je bila zadnja, izjemno zanimiva.Kamničani in Mariborčani so pokazali odlično odbojko. V pravem vzdušju športnih igrišč je na veselje domačih gledalcev razburljivi prvi niz pripadel Kamničanom, to pa je prebudilo štajersko vrsto. Mariborčani so še enkrat pokazali, da imajo veliko srce in da so tudi brez udarnega igralca Možiča pravi možje. Pri Calcitu sta izstopala srebrni reprezentant z nedavnega eurovolleyjaz 22 in novinecz 21 točkami, pri gostih pa se je lahko z najboljšim izkupičkom kroga pohvalil. Libijec je bil nerešljiva uganka za gostitelje, zbral je kar 29 točk.»Čestitke mojim igralcem, da so bili trmasti do konca, žal pa se nam z izjemo prvega niza ni izšlo. Imeli smo veliko težav v napadu, še zlasti zaradi ne najboljšega sprejema. Poznalo se nam je, da ni mogel igrati poškodovani, ima težave z mečno mišico. A to ni izgovor za poraz. Veseli me, da so bili na tekmi ponovno gledalci. Imeli smo nekaj trenutkov, ko bi se tekma lahko prevesila v naš prid in bi se na koncu veselili zmage, a smo bili v teh trenutkih preveč predvidljivi. Mariborčani so imeli v svojih vrstah odličnega Ihbarija, ta je podobne predstave kazal že v prejšnji sezoni, zato za nas to niti ni bilo presenečenje. Poskušali smo ga ustaviti, žal v tem nismo bili uspešni,« je namignil trener CalcitaTrenerski kolega na mariborski klopije menil: »Gledalci so videli zelo dobro odbojko, sploh v prvem maratonskem nizu, v katerem smo prednost zapravili v končnici. Podobno se nam je zgodilo tudi v tretjem in četrtem nizu, na srečo brez posledic. A to so normalne zadeve, ki jih moramo še razčistiti. V prejšnji sezoni je to reševal Rok Možič, zdaj ga ni več, tako da iščemo novo rešitev. V celoti pa smo prikazali zelo dobro igro, to velja za vse, nismo imeli slabega moža v ekipi. Zelo dobro smo igrali v obrambi, je pa res, da se je Calcitu poznala odsotnost Gasparinija. Veseli smo treh točk, zavedamo pa se, da je to šele začetek sezone.«