Tudi velikost šteje, se tolažijo vodilni v Barceloni

FC Barcelona je zašla v veliko denarno krizo in po odhodu Lionela Messija ni več konkurenčna najboljšim nogometnim klubom niti v Španiji, kaj šele v Evropi. Toda njeni navijači se lahko tolažijo, da je to le kratkoročni zdrs. Optimizem jim lahko krepi megalomanski načrt vodstva kluba, ki snuje prenovo kultnega Camp Noua. Ta naj bi postal tretji največji štadion na svetu in še okrepil status številke 1 med nogometnimi objekti.

Štadion Azteka je ponos Mehike, rekordni obisk je bil na boksarskem dvoboju. FOTO: Reuters

Projekt Espai Barca naj bi končali do leta 2025. Odplačali naj bi ga v 35 letih, Camp Nou pa bo dobil tudi ime po pokrovitelju, kakor je to običaj drugod po svetu. Kot je potrdil predsednik nogometnega velikana Joan Laporta, bo morala Barcelona začasno zapustiti Camp Nou. Projekt je po njegovih besedah ključen za prihodnost katalonskega ponosa. Vendar pa bo morala ekipa Barcelone vsaj eno sezono, verjetno 2023/24, igrati na drugem štadionu.

Štadion Narendar Modi v indijskem Gudžaratu je največji na svetu. FOTO: Reuters

Rezervni objekt bo najverjetneje štadion Johanna Cruyffa, ki leži ob znameniti akademiji La Masia. Ta sicer sprejme le 6000 gledalcev, vendar ga je mogoče relativno hitro povečati na znosno kapaciteto. Možna je tudi selitev na olimpijski štadion na Montjuïcu.

132.000 ljudi sprejme največji štadion na svetu v Gudžaratu, namenjen je predvsem kriketu.

Barcelona igra tekme na Camp Nouu od leta 1957, že prihodnje leto se bo začela obnova štadiona in njegove okolice, tudi dvorane Blaugrana. Ekipa bi se potem vrnila v svoj dom, ki bi namesto 99.000 imel kar 110.000 sedežev. Odločitev skupščine je 19. decembra na referendumu podprlo 42.693 članov kluba. Spremembe vključujejo povečanje števila sedežev, 360-stopinjski semafor, pomično streho in nove prostore VIP.

Štadion Maracana v Riu de Janeiru je nekdaj veljal za največjega. FOTO: Reuters

Camp Nou bo postal tretji največji štadion na svetu. Večja bosta le severnokorejski Rungrado štadion 1. maja v Pjongjangu s 114.000 sedeži in svetovni rekorder Narendar Modi v indijskem Gudžaratu, ki po lanski prenovi sprejme 132.000 ljudi. Ker je korejski objekt namenjen predvsem slavnostnim paradam in je indijski dom kriketa, pa bi bil Barcelonin štadion daleč največji med nogometnimi.

Štadion Michigan je največji v ZDA. FOTO: Molly Riley/Reuters

Nekoč so sicer štadioni lahko sprejemali še več gledalcev, ampak zaradi varnostnih ukrepov so se kapacitete močno znižale. Rekord na nogometni tekmi še vedno drži Maracana v Riu de Janeiru. Znameniti finale med Brazilijo in Urugvajem na SP 1950 si je uradno ogledalo 199.854 ljudi, neuradne številke govorijo celo o 210.000. Santiago Bernabeu v Madridu ima rekord 129.690 gledalcev (1965), škotski Hampden Park v Glasgowu 149.547 (1937), londonski Wembley 126.047 (1923), Štadion luči v Lizboni 135.000 (1987).

Štadion Rungado v Pjongjangu je namenjen predvsem državnim slovesnostim. FOTO: Reuters

V ZDA 8 štadionov z zmogljivostjo prek 100.000

V Mehiki je štadion Azteka na nogometni tekmi leta 1968 sprejel 119.853 ljudi, na boksarskem dvoboju Julia Cesarja Chaveza leta 1993 celo 132.247, zdaj je njegova zmogljivost 87.523. Največji štadion na svetu po površini je sicer še vedno praški Strahov, kjer si je sokolske igre leta 1938 ogledalo 250.000 ljudi. Megalomanski objekt, na katerem je prostora za osem nogometnih igrišč, je sicer za tekme zaprt od leta 1994.

Štadion SoFi v Los Angelesu je daleč najdražji na svetu in bo gostil OI 2028. FOTO: Reuters

Če gledamo strogo nogometne štadione, je Camp Nou že zdaj največji, število sedežev je 99.354. Drugi je FNB v Johannesburgu (94.736), sledijo londonski Wembley (90.000), Borg El Arab v Kairu (86.000), Estadio Monumental U v Limi (80.093), Croke Park v Dublinu (82.300), Signal Iduna Park, kjer domuje Borussia iz Dortmunda (81.365), Stade de France v Parizu (81.338), Santiago Bernabeu madridskega Reala (81.044), moskovski Lužniki (81.000) in San Siro v Milanu (80.018).

Štadion Wembley je leta 2012 doživel temeljito prenovo, ampak znameniti lok je ostal. FOTO: Reuters

Slednjega bodo sicer porušili in na njegovem mestu postavili novega, imenovanega Katedrala. Tekme Interja in Milana si bo lahko od leta 2027 ogledalo 65.000 ljudi. Pravkar zgrajeni štadion Lusail Iconic, kjer bo odprtje svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, ima točno 80.000 sedežev.

5,5 milijarde dolarjev je stal najdražji štadion na svetu, SoFi v Los Angelesu, kjer bodo OI 2028.

Zanimiv je pogled na lestvico najdražjih štadionov na svetu. Na njem premočno kraljuje novi SoFi štadion v Los Angelesu. Stal je kar 5,5 milijarde dolarjev. Na drugem mestu je Allegiant štadion v Las Vegasu z 1,9 milijarde dolarjev. SoFi bo gostil uvodno in zaključno slovesnost na OI 2028. Wembley je kot najdražji štadion v Evropi na četrtem mestu z 1,8 milijona dolarjev vložka.

Štadion Santiago Bernabeu v Madridu so prenovili med pandemijo covida-19. FOTO: Reuters

V ZDA imajo največ štadionov z zmogljivostjo prek 100.000 gledalcev, kar osem, največji je v Michiganu, ki ga imenujejo tudi Velika hiša (The Big House). Ima 107.601 stalnih sedežev, a ga lahko zlahka povečajo na 200.000. Tekme univerzitetne ekipe ameriškega nogometa Michigan Wolverines so razprodane od leta 1975, rekordni obisk je bil leta 2013 s 115.109 gledalci.

V Sloveniji so največje ljubljanske Stožice, ki imajo 16.038 sedišč, celjski štadion Z'Dežele jih ima 13.059, mariborski Ljudski vrt pa po prenovi 11.671.