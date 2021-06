Turčija v singapurskem terminu

Mednarodna avtomobilistična zveza je sporočila, da bodo 3. oktobra v Istanbulu v okviru svetovnega prvenstva formule 1 pripravili tudi veliko nagrado Turčije, ki bo tako triindvajseta dirka sezone. To nedeljo bo sicer osma dirka letošnjega SP, v avstrijskem Spielberg bodo vozili za VN Štajerske. V začetku oktobra je bila sprva predvidena VN Singapurja, ki je tako ne bo drugo leto v nizu. Že 4. junija je organizator te dirke sporočil, so VN odpovedali zaradi stalnih varnostnih in logističnih pomislekov, ki jih je povzročila pandemija covida-19.



Šef formule 1 Stefano Domenicali je v začetku maja sicer napovedal, da bo VN Turčije junija v Istanbulu ne glede na težave zaradi velikega porasta okužb z novim koronavirusom v Turčiji ter s tem povezanimi omejitvami za potovanja v to državo. Sedaj so se odločili, da bo tekma v začetku oktobra.

