Turk drvi že sedmi lovoriki nasproti

Rok Turk (hyundai i20 rally2) v letošnjem državnem prvenstvu v reliju še ne pozna poraza. V svojo korist je odločil tudi četrto preizkušnjo sezone Dolina zelenega zlata v okolici Žalca. Na drugem mestu je končal branilec lovorike Marko Grossi (hyundai i20R5) z zaostankom 42 sekund, tretji pa je bil Martin Čendak (opel corsa rally 4; + 1:57).

Reli Dolina zelenega zlata je potekal v širši okolici Žalca, lani so ga izpeljali prvič kljub težavam zaradi posledic avgustovskih ujm. A premierna prireditev je bila uspešna, za letošnjo pa so imelu prireditelji na štartu 46 posadk, med njimi večino iz Slovenije, v vlogi favoritov pa sta bila Turk in Grossi.

Najboljša slovenska dirkača zadnjih let sta upravičila to vlogo. V petek so v središču mesta izpeljali le 3,6 kilometra dolg superspecial, že uvod po mestnih ulicah pa je dobil Turk. Takrat sicer z minimalnim naskokom manj kot dveh sekund pred Grossijem.

Včeraj je bilo na sporedu še osem hitrostnih preizkušenj (skupna dolžina relija je bila 77 kilometrov). Turk je najprej povečal naskok na devet sekund, mu je pa nato Grossi z zmago v tretjem »brzincu« preprečil popoln uspeh z zmagami na vseh hitrostnih preizkušnjah.

Turk je dobil vse preostale preizkušnje do konca dneva (po dvakrat so morali prevoziti HP Marija reka-Tabor, Braslovče, Liboje in Galicija). Prednost je po polovici znašala še ulovljivih 13,8 sekunde, nato pa je Turk z vsako nadaljnjo zmago nekoliko pobegnil in si na koncu privozil 42 sekund zaloge.

V boju za zmago sta bila vodilna dirkača precej osamljena, saj je Čendak, ki sicer tudi ni imel večjih težav pri branjenju tretjega mesta, že po polovici zaostal za minuto, na koncu pa skoraj za dve. Tik pred koncem se mu je nekoliko približal Mitja Klemenčič (škoda fabia), ki je tretje mesto zgrešil za sedem sekund.

Peti je bil najboljši tujec, Šved Mille Johansson (opel corsa rally 4), do desetega mesta pa so se zvrstili še Alan Pajk (peugeot 208 rally 4), Mark Škulj (opel corsa rally 4), Mitja Glasenčnik (peugeot 208 rally 4), Jan Medved (opel corsa rally 4) in Aleš Zrinski (škoda fabia rally 2).

V seštevku sezone je Turk, ki je letos še neporažen (zmagal je tudi na vipavskem, velenjskem in na reliju v Železnikih), še povečal naskok. Zdaj ima 150 točk. Na drugem mestu je Klemenčič s 112, na tretje pa se je prebil Čendak s 109 točkami. Grossi je v tej sezoni dvakrat odstopil (Vipava, Železniki), dvakrat pa je bil drugi (Velenje, Žalec).

Naslednja postaja državnega prvenstva bo novogoriški reli, ki bo na sporedu konec septembra. V koledarju sezone DP 2024 je sicer sedem dirk.