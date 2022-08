Tyson se je z žaljivkami že lotil Usika, še letos tudi v ring z njim?

Tysona Furyja, ki si kljub napovedanemu odhodu v športni pokoj še vedno lasti naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC, je težko jemati resno. Neporaženi britanski boksarski šampion namreč skorajda iz dneva v dan spreminja svoje mnenje.

Po aprilski zmagi nad sodržavljanom Dillianom Whytom je izjavil, da je bil to njegov poslovilni dvoboj, že kakšen teden pozneje si je premislil in dejal, da bi se za pravo vsoto denarja vendarle vrnil v ring, pred kratkim je izjavil, da se ne namerava več boriti, po drugi zmagi Oleksandra Usika nad Anthonyjem Joshuo pa je dal znova vedeti, da ga zanima obračun z ukrajinskim šampionom. Seveda bi se z "brezdomcem", kakor je poimenoval Usika, pomeril le v primeru, da bi mu zagotovili masten zaslužek.

Frank Warren (levo) meni, da je Tyson Fury prevelik za Oleksandra Usika. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Da bi res lahko prišlo do dvoboja za naslove svetovnega prvaka v vseh štirih najpomembnejših združenjih (Usik ima šampionske pasove združenj WBA, WBO in IBF), je že potrdil Tysonov promotor Frank Warren. »Pogovori za ta obračun so se začeli že pred povratnim spopadom med Usikom in Joshuo. Fury se je moral odločiti – in se je. Želi si ta dvoboj. Tudi Oleksandr si ga želi. Zdaj moramo najti pot, da ga tudi uresničimo,« je zaupal Warren.

Ob tem je še omenil, da je v igri ogromno denarja in da ima rad Usika. »Oleksandr je vrhunski boksar, vendar ni pravi težkokategornik. Fury ima preveč nabojev, poleg tega je preprosto prevelik zanj,« je še ocenil 70-letni Anglež.

Četudi je Anthony Joshua (levo) dosti višji od Oleksandra Usika, ga je ukrajinski šampion dvakrat zanesljivo premagal. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

V nekaterih britanskih medijih so že razkrili, da bi bili tudi obračun za naslov absolutnega svetovnega prvaka v težki kategoriji pripravljeni izvesti prireditelji v Savdski Arabiji, kot možen datum za izvedbo pa se že omenja 17. december.