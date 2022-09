Uefa odpira paradni ples, na trnih tudi Dončić, Urnaut in Roglič

Prvi pravi delovni teden v septembru prinaša nove izzive navdušencem nad vrhunskim športom, saj ritem ne popušča. Ob pravljicah, ki ju pišejo odbojkarji in košarkarji, bo največ pozornosti požela vrnitev lige prvakov, nogometnega tekmovanja, ki s svojim bliščem in odmevnostjo že tradicionalno pritegne interes tudi gledalcev iz miljejev zunaj športa.

Danes si bodo lahko oddahnili vsi Slovenci, ki so jih konec tedna prikovali pred TV zaslone odbojkarji, košarkarji in kolesar Primož Roglič. Na EP 2022 v košarki imajo (naši) prost dan, na mundialu v odbojki pa bodo navijači Slovencev pogledovali predvsem proti tekmi med Nizozemsko in Ukrajino, saj bo zmagovalka dvoboja naslednji tekmec Slovenije – v sredo zvečer v vnovič razprodani dvorani Stožice. Tudi na Vuelti imajo danes prost dan, nato pa bo sledila vsakodnevna akcija do zadnje nedeljske etape s ciljem v Madridu.

Torek prinaša nov izziv košarkarjem

Prvi torek v septembru prinaša vrnitev nogometne lige prvakov, ki jo bodo zaznamovali tudi štirje klubi s slovenskimi reprezentanti. V torek zvečer (21.00) bosta sprejela prvi izziv Kevin Kampl in Benjamin Šeško. Nekdanji reprezentant Kampl bo v Leipzigu pričakal Šahtar iz nesrečnega Donjecka (ta bo gostil tekme v Varšavi), mladi napadalni up Slovenije bo doma pričakal sloviti Milan v majici Salzburga.

Primož Roglič ohranja upanje na novo lovoriko v Španiji. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Torek prinaša tudi novo tekmo slovenskih košarkarjev, Luka Dončić in soigralci bodo zvečer (20.30) v Kölnu igrali zanimiv derbi z gostiteljico Nemčijo. Slovenske nogometašice bodo igrale ključno tekmo v kvalifikacijah za mundial 2023 – nad vodo jih ohranja le zmaga v Walesu (20.45).

Stožice bodo zahtevale novo zmago Slovenije

Tudi sreda prinaša osem tekem v Uefini ligi prvakov. Inter bo v Milanu gostil močno moštvo Bayerna, kar bo velik izziv za vratarja Samirja Handanovića, Atletico Madrid ob isti uri nogometaše Porta. Jan Oblak si je konec tedna rahlo poškodoval sprednjo stegensko mišico, bomo videli, kako dolgo okrevanje bo zahtevala poškodba.

Košarkarji bodo odigrali zadnjo tekmo rednega dela eura pred selitvijo v Berlin, njihov tekmec v Kölnu bo neugodna Francija (17.15). Športni vrhunec srede bo četrtfinalna tekma Slovenije v odbojki v nabito polnih Stožicah (21.00), kjer bodo sprejeli naslednji izziv kapetan Tine Urnaut in soigralci.

Navijači Olimpije bodo dočakali vrhunski hokej

Četrtek bodo zaznamovali nogometaši v evropski in konferenčni ligi (tekme ob 18.45 in 21.00), prvo tekmo v ligi prvakov pred svojimi navijači pa bodo odigrali hokejisti SŽ Olimpije. Njihov tekmec v Tivoliju bo finski TPS Turku (19.15).

Hokejist Jaka Šturm in soigralci bodo predstavili svoje znanje v Tivoliju. FOTO: Domen Jančič/SŽ Olimpija

V petek se vrača tudi 1. SNL, zvečer bodo spremljali lokalni derbi v Domžalah (20.15), prvo dejanje nove ligaške rokometne sezone pa bodo zaznamovali v Ljubljani, kamor prihaja Loka (18.30), in Novem mestu, kjer bodo gostovali Celjani (19). Ljubljansko popoldne prinaša prvi dan atletskega pokala Slovenije (17.30).

Tudi euro 2022 se začenja zares v Berlinu

Konec tedna prinaša vseh osem tekem osmine finala na evropskem prvenstvu v košarki. Tja merijo tudi Slovenci, kot tudi na sosednjo Poljsko! Katovice bodo namreč prizorišče polfinala in finala mundiala v odbojki, morda tudi s Slovenijo.

Sobota ponuja še dve tekmi 1. SNL v Sežani (15), kjer bo primorski derbi z Gorico, in Celju, kjer bo v derbiju kola gostovala Olimpija (20.15), novo tekmo SŽ Olimpije na tivolskem ledu (18), ob isti uri pa štart Jeseničanov v alpski hokejski ligi.

Nedelja? Ob nogometnih tekmah v Šiški in Murski Soboti bomo spremljali debi rokometašic Krima Mercatorja v ligi prvakinj (Bukarešta, 16), zadnje dejanje na Vuelti in odbojkarskem SP. V Edinburghu bodo aktivni plezalci, vozniki F1 pa v Monzi (15).