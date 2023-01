Ujete tisočinke (2. 1.– 8.1.)

Odpri galerijo

Na vzdržljivostnem reliju Dakar so dirkači v nedeljo končali osmo etapo med Al Duvadimijem in Rijadom. V konkurenci avtomobilistov je do etapne zmage prišel Francoz Sebastien Loeb. Zanj je to 18. etapna zmaga na relijih Dakar. Med motociklisti je bil najhitrejši Bocvanec Ross Branch. Toni Mulec je etapo končal na 19. mestu. V skupni razvrstitvi je napredoval na 27. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil tokrat 48. Foto: Franck Fife/Afp