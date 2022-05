Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je najverjetnejše bodoče koalicijske partnerje nove slovenske vlade pozval, da pri usklajevanju in oblikovanju stališč ter koalicijskih dogovorih ne pozabijo na neformalne zaveze športu, ki so jih dali pred volitvami.

Gabrovec je konkretno spomnil na posvet s političnimi strankami 24. marca v Planici, kjer so se predstavniki slovenskih političnih strank izrekli za podvojitev proračunskih sredstev za slovenski šport, pa tudi za podporo pri kandidaturah za velike mednarodne športne prireditve v Sloveniji, so sporočili z OKS.

Šport temelji na vrednotah, vključuje in združuje

Del politike je na posvetu v dolini pod Poncami podpiral tudi idejo o samostojnem ministrstvu za področje športa. Gabrovec je zato danes na predstavnike političnih strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica pisno naslovil pobudo naj pri oblikovanju nove vlade ter koalicijskih dogovorih upoštevajo tudi neformalne zaveze in naj ne pozabijo na šport in obljube, dane v predvolilnem obdobju.

»Šport velikemu delu prebivalcev naše države predstavlja pomemben del družbenega življenja ter dokazano pozitivno učinkuje na družbo in posameznika v vseh življenjskih obdobjih. Temelji na vrednotah, vključuje in združuje. Uspešni in mednarodno prepoznavni športniki v Sloveniji uživajo velik ugled v javnosti in mala Slovenija je velikokrat mednarodno prepoznavna tudi zaradi teh športnih uspehov in odlične organizacije največjih športnih prireditev. Upamo, da bo dodano vrednost športa prepoznala tudi bodoča vlada,« je med drugim zapisal Gabrovec.