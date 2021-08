Kapetan Urnaut prepričan: Če smo pravi, lahko premagamo vsakogar

Prvo tekmo bo odigrala v petek proti Češki, v predtekmovalni skupini B pa se bo merila še z Črno Goro, Belorusijo, Bolgarijo in Italijo. Kapetan Tine Urnaut je izpostavil, da je pogrešal kakšno pripravljalno tekmo, osebno pa meni, da je ekipa dobro pripravljena, da pa bo morala skozi turnir stopnjevati formo, kot je to počela na prejšnjih prvenstvih, ko se je dvakrat dokopala do srebrne kolajne, vmes pa je na Poljskem izpadla v četrtfinalu.



»Odmor po zelo dobro odigrani ligi narodov je bil zelo dobrodošel. Spočili smo se, napolnili baterije, tako da smo lahko v vnovičnih pripravah opravili, kar smo želeli. Škoda, da nam je odpadel turnir v Ukrajini, bilo bi dobro videti, kje trenutno smo, kaj moramo popraviti, spomnimo se, kako sta nam pred prvenstvom koristili močni pripravljalni tekmi s Srbijo. Tako težko ocenjujem našo formo, vem pa, da jo bomo morali med turnirjem stopnjevati. V zadnjem času nam to dobro uspeva, upam, da nam bo to tudi na Češkem in nato na Poljskem,« trenutne forme ne more ocenjevati izkušeni sprejemalec.



Urnaut izpostavlja pomembnost prve tekme s Češko, s katero Slovenija na medsebojnih tekmah nima veliko izkušenj, o drugih tekmah, ki bodo sledile, pa trenutno nihče v ekipi niti ne razmišlja.

Čehi igrajo doma, a ne pred slovenskim občinstvom

»Naš fokus je na prvi tekmi. Češka zagotovo ne bo lahek zalogaj, tudi zaradi tega, ker je domačin. Na domačem prvenstvu smo videli, kaj lahko pomeni glasno občinstvo, čeprav ne mislim, da bi lahko Čehi pripravili tako vzdušje, kot so ga slovenski navijači. Tudi ekipo imajo solidno, z njimi smo enkrat igrali v kvalifikacijah, najbrž so dodali še kakšnega igralca. Vsekakor bo treba odigrati maksimalno, zmaga bi nam veliko pomenila, če pa bi slučajno izgubili, bi morali to sprejeti, pozabiti in v nadaljevanju popraviti napake. Poraz zagotovo še ne bi bil usoden,« meni Korošec.



O drugih tekmecih v skupini B noče veliko govoriti. Že tako ali tako je jasno, da naj bi poleg Slovenije za prvo mesto v skupini kandidirali Italijani in Bolgari, obe ekipi so v ligi narodov gladko premagali.



»Tisti tekmi ne moreta biti merilo. To je nov turnir, tako eni kot drugi pa niso bili kompletni. Obema je manjkala kopica dobrih igralcev, ki igrajo v najmočnejših evropskih ligah. Zagotovo bodo oboji tokrat nevarnejši. Vsekakor pa je vse odvisno od nas, že velikokrat smo dokazali, da če smo pravi, lahko premagamo vsakogar. Zato se fokusiramo nase in ne na tekmece, ne zanima nas niti, v kakšnih postavah bodo prišli,« je dejal kapetan.



Novi odbojkar Zenita iz Sankt Peterburga je prepričan, da je konkurenca iz leta v leto močnejša, zato je treba biti previden: »Tudi na papirju slabše ekipe znajo igrati odbojko, vsako leto so močnejše. Prav nikogar se ne sme podcenjevati. Proti vsakemu moraš igrati na polno. Tudi proti Črni gori in Belorusiji.«

