V Avstriji ni dirkal za točke, temveč se boril za preživetje

V nadaljevanju preberite:

Republika Južna Afrika ima bogato motociklistično zgodovino, saj je gostila dirke svetovnega prvenstva v 80. letih prejšnjega stoletja v Kylamiju in nato še v obdobju 1999-2004 v Welkomu. Njeni dirkači pa so potrebovali več časa, da so pokukali iz povprečja. Prvo zmago v elitnem razredu motoGP je dosegel Brad Binder lani v Brnu, na vrh pa se je vrnil minulo nedeljo v nemogočih razmerah v Spielbergu. »To ni bilo dirkanje, pač pa boj za preživetje,« je adut KTM izdavil v cilju.