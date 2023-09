V Bakuju si želi nadaljevati v zagrebškem slogu

Sezona tekmovanj najvišje ravni svetovnega pokala v judu se bo ta konec tedna nadaljevala s turnirjem za grand slam v Bakuju (z nagradnim skladom 154.000 evrov). V glavno mesto Azerbajdžana je odpotovalo tudi pet slovenskih reprezentantov, ki se bodo od jutri do nedelje borili tudi za dragocene točke v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Od naših judoistov se bosta jutri občinstvu v Bakuju predstavili Maruša Štangar (do 48 kg) in Kaja Kajzer (do 57 kg), v soboto bosta slovenske barve zastopala svetovna podprvakinja Andreja Leški (do 63 kg) in Martin Hojak (do 73 kg), v nedeljo pa se bo v Azerbajdžanu dokazoval še Enej Marinič (nad 100 kg).

Kot zadnji je odpotoval Hojak, ki se je skupaj s trenerji pri bežigrajskem klubu šele tik pred zdajci odločil za nastop na tem turnirju. »Počutim se zelo dobro, pričakujem pa težke borbe. Konkurenca bo huda, toda zdi se mi, da sem ujel kakovosten ritem,« je pred odhodom dejal 25-letni Ljubljančan, ki si želi v Bakuju nadaljevati v imenitnem slogu z nedavne velike nagrade v Zagrebu, kjer je pred mesecem dni zablestel z bronasto kolajno.