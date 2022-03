V bližini dirkališča v Džedi kot na bojnem polju

Eksplozija in ogromen oblak dima v bližini dirkališča v Džedi sta sprožila nove pomisleke o dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Savdski Arabiji. Danes sta na programu dva prosta treninga, na prvem je bil najhitrejši Charles Leclerc, jemenski uporniki Hutiji pa so sporočili, da so danes znova napadli tovarno v lasti naftne družbe Aramco.

»Od pristojnih čakamo več informacij o tem, kaj se je zgodilo,« so danes o grozljivih prizorih povedali vodilni možje formule 1. Tik pred dogodkom je dirkalna karavana opravila prvi trening pred veliko nagrado Rdečega morja, ki bo na sporedu v nedeljo. Najhitrejši je bil vodilni v sezoni, Monačan Charles Leclerc, drugi čas pa je dosegel svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen.

Incident brez vpliva na tekmovalni vikend

Ravno prejšnjo nedeljo so uporniki Hutiji napadli Savdsko Arabijo z raketami in droni. Prizadeta je bila tudi tovarna Aramco v Džedi, požar je izbruhnil na rezervoarju za olje. Savdska Arabija se v Jemnu bori proti Hutijem. Vojna je sprožila eno največjih humanitarnih katastrof.

Aramco je glavni pokrovitelj formule 1 in tudi pomemben sponzor britanske dirkalne ekipe Aston Martin. Organizatorji dirke so po napadu prejšnji teden dejali: »Ta incident nima vpliva na tekmovalni vikend.« Varnost vseh, ki sodelujejo na VN, je zagotovljena, so takrat zapisali.

Savdska Arabija velja za precej varno v primerjavi z drugimi državami v regiji, vendar je bilo tam tudi več terorističnih napadov. Konec leta 2020 je skrajna skupina Islamska država prevzela odgovornost za napad na slovesnost v Džedi, v katerem sta bili ranjeni dve osebi. Za večje dogodke v državni običajno veljajo strogi varnostni ukrepi.