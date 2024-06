Dobra nastopa Gučka in Lukanove, Tamberi postavil rekord prvenstev

Tek na 400 metrov z ovirami je bil za Slovenijo eden od vrhuncev tokratnega evropskega prvenstva, s presenečenji pa ni postregel. Norvežan Karsten Warholm je bil znova brez konkurence, s časom 46,98 sekunde je postavil rekord prvenstev in se veselil zasluženega zlata. Hiter je bil tudi srebrni Alessandro Sibilio (47,50 s), bron je osvojil Šved Carl Bengtstrom (47,94 s).

Matic Ian Guček je po odličnem nastopu v polfinalu tudi tokrat tekel dobro, čeprav je bil na drugi progi. »Izpolnil sem svoj cilj, nastopil sem v finalu evropskega prvenstva, zato sem zadovoljen. Nisem se želel obremenjevati z rezultati, tekel sem sproščeno in užival. Nastopil sem ob boku velikih zvezd in njihovi časi mi dajejo motivacijo, saj vidim, da se da teči tako hitro. Zdaj sem nekako za rep ujel priključek z njimi in izziv ter motiv mi predstavlja, da se jim še bolj približam,« je bil zadovoljen Guček.

O finalnem teku, zaključil ga je s časom 48,87 s, je povedal: »Med šesto in sedmo oviro sem malo izgubil priključek s skupino, potem sem to želel nadoknaditi, a takrat je že prepozno. Morda sem se malo preveč sprostil med ovirami, nič posebnega ni bilo narobe. Čas je podoben povprečnim časom zadnjega obdobja, tako da sem tudi s tem zadovoljen.«

Matic Ian Guček je bil zadovoljen po sedmem mestu v finalu. FOTO: Peter Kastelic/AZS

Guček je o tem, kam še lahko poseže v prihodnje, povedal: »Ne želim si postavljati meja, če bi mi kdo lani rekel, da bom že letos tekel v finalu evropskega prvenstva, mu ne bi verjel. Zato se ne želim omejevati, dokaj mlad sem že prišel v finale in zdaj me čaka še nekaj trdega dela, da se tem najboljšim fantom še približam.«

V ženskem teku na 400 metrov z ovirami je prav tako zanesljivo slavila prva favoritinja, Nizozemka Femke Bol, ki je bila tako kot Warholm brez konkurence.

Lukanova na petem mestu

V ženskem finalu teka na 10.000 metrov je imela Slovenija močnega aduta v Klari Lukan, ki je pokazala dobro predstavo. Prvo polovico je odtekla na čelu skupine, nato pa počasi začela popuščati, vodilna trojica z evropsko prvakinjo Nadio Battocletti ji je ušla in na koncu je iztržila peto mesto. Lukanova je postavila čas 30:40,20.

Gianmarco Tamberi, mož s pol brade, ki mu občinstvo je iz roke. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Za pravi šov na štadionu je poskrbel ljubljenec domačih navijačev Gianmarco Tamberi, ki je v skoku v višino preskočil 2,37 metra in postavil rekord prvenstev. To je bilo dovolj za naslov evropskega prvaka in štadion je izbruhnil v ekstazo, Tamberi je proslavljal tudi med publiko, na koncu mu je čestital še današnji častni gost, predsednik Sergio Mattarella.