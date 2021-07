V japonskem slogu ne le s čopičem, tudi na morju

Slikarska razstava

Žan Luka Zelko je samozavesten in oprimističen. FOTO: JZS

Tri Žbogarjeva odličja

inbosta na olimpijske igre v Tokio, tako kotv laserju, ta je tretji slovenski jadralski olimpijec, odpotovali v naslednjih dveh dneh. V Enošimo, kjer bodo regatna polja, se Mrakova in Macarolova odpravljata po novo visoko uvrstitev v razredu 470. Avgusta leta 2016 sta na OI v Riu de Janeiru končali z zmago v regati za medalje, kar jima je na koncu prineslo končno šesto mesto. Pred tem sta bili večino časa v boju za stopničke, ki so se jima izmuznile po pritožbi japonske posadke in pribitku točk. Dvakratni evropski prvakinji v Burgasu 2018 in Aarhusu 2015 sta bili še bronasti na SP v Solunu 2017, odličja na OI pa še nimata.»Komaj čakam na petek in na najin odhod. Pet let je od prejšnjih OI, velik šok je bila lanska predstavitev OI na letos, prvič v zgodovini se je to primerilo. Po skoraj letu dni brez tekmovanj je bil tudi čuden občutek ponovnih tekmovanj v floti letos. Po zadnjih pripravah v Italiji pa lahko rečem, da sva dobro pripravljeni,« je na novinarski konferenci pred odhodom na Japonsko pojasnila 33-letna krmarka Mrakova. »Imava veliko izkušenj. Veva, da sva lahko zelo uspešni. V Riu sva videli, da je medalja dosegljiva, zato sva podaljšali tekmovalni poti do Tokia in komaj čakava, da se znova pomeriva v najmočnejši konkurenci,« pa je povedala 34-letna Macarolova.V Kopru je 12. junija odprla svojo šesto slikarsko razstavo V odtenkih morja, kot je dogodek poimenovala. Dve od razstavljenih slik sta posvečeni OI v Tokiu. Ena izmed njih je narejena prav v slogu japonskih umetnikov, z jadrnicami na morju, v ozadju pa je sveta gora Fudži. Maja sta Primorki na evropskem prvenstvu v Vilamouri končali na skupnem 13. mestu in 11. v evropski konferenci. V istem portugalskem kraju sta bili marca na SP 15. in se tudi nista uvrstili v regato za medalje. To sta bili prvi regati na najvišji ravni po lanskem marcu, ko je pandemija popolnoma spremenila koledar tekmovanj. Pred tem je bila zadnja regata za Mrakovo in Macarolovo januarja lani, ko sta na svetovnem pokalu v Miamiju osvojili drugo mesto.V Portorožu sta 30. oktobra 2015 krstili jadrnico z imenom Carioca za OI v Riu, 22. marca letos pa novo z imenom Šavrinka. Ta je že na prizorišču OI, kjer je po SP pred dvema letoma ostala tudi njuna druga jadrnica. »Mislili sva, kot vsi, da se bomo tja pol leta po SP vrnili na olimpijske igre. Te pa so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene in jadrnica je tako še vedno v Enošimi. A bova na OI jadrali na Šavrinki, na barki nemškega proizvajalca, na kateri imava zelo dobre občutke,« je povedala Mrakova, ki bo tretjič nastopila na OI, Macarolova drugič.Prvič pa bo na OI sodeloval Zelko. Mariborčan je olimpijsko kvoto osvojil že leta 2019, ko je osvojil 26. mesto v japonskem Sakaiminatu, kjer je dosegel tudi svojo najboljšo uvrstitev v razredu laser. »To bodo moje prve OI, s konkurenco sem že tekmoval letos. Po hitrosti sem bil med najboljšimi in sem s svojo tehniko in formo zadovoljen. Tudi na zadnjih pripravah sem treniral s tekmovalcem iz Singapurja in smo opravili odličen sklop priprav na OI na Hvaru, tako da v Enošimo odhajam samozavesten in optimističen,« je dejal 26-letni Zelko.V Medembliku na Nizozemskem je 6. junija letos zasedel 21. mesto in s tem dosegel svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih pokalnih doslej. Aprila je v Vilamouri na zadnjih evropskih olimpijskih kvalifikacijah nastop končal predčasno, še pred odločilnimi regatami. Pred odhodom na to tekmovanje je marca prebolel hujšo obliko novega koronavirusa in izgubil veliko moči. Veliko dobrega vetra sta slovenskima posadkama na OI zaželela tudi predsednik Jadralne zveze Slovenijein vodja slovenske olimpijske jadralne ekipe, tudi sam nekdanji olimpijec (sv razredu 470 v Atlanti 1996 14. in v Sydneyju 2000 9. mesto). Lozej je izpostavil, da so jadralci na vseh osmih poletnih OI pod samostojno slovensko zastavo uspešno zastopali domovino. Tri medalje za največje uspehe, dve srebrni in bronasto, je osvojil