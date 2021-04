V kijevski restavraciji so imeli celotno nadstropje zase

362

judoistov in judoistk iz 45 držav se je prijavilo za evropsko prvenstvo v Lizboni.

Ob dobrem dnevu lahko visoko poseže tudi Kaja Kajzer. FOTO: Mavric Pivk/Delo

V soboto Tina Trstenjak in Andreja Leški

Jutri bosta s Tino Trstenjak in Andrejo Leški (obe do 63 kg) na tatami stopili glavni slovenski kandidatki za odmevno uvrstitev na evropskem prvenstvu v Lizboni. Ob njima bodo drugi dan naše barve zastopali Anka Pogačnik (do 70 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Alen Vučina (do 81 kg), v nedeljo se bodo pod slovensko zastavo borili Patricija Brolih (do 78 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

V lizbonski areni Altice se bo danes dvignil zastor nad evropskim prvenstvom v judu. V portugalsko metropolo je odpotovalo 13 slovenskih borcev, od katerih se bo uvodni tekmovalni dan, ko bodo na sporedu dvoboji v (naj)lažjih kategorijah, predstavila četverica. V ženski konkurenci se bodo borile(do 48 kg),(do 52 kg) in(do 57 kg), med moškimi bo poskušal presenetiti(do 60 kg).Od omenjenih judoistov na lestvici svetovne zveze najvišje kotira Štangarjeva, ki s 3788 točkami v ekstra lahki kategoriji zaseda enajsto mesto. Pred 23-letno Ljubljančanko, ki je sedma nosilka turnirja v Lizboni, je sedem Evropejk, na vrhu kraljujeta Kosovka(8915) in Ukrajinka(7895), ki v zadnjem obdobju spada med največje zvezdnice tega japonskega olimpijskega borilnega športa.»Kraljico juda«, kakor kličejo 20-letno Kijevčanko, dobro pozna tudi Maruša, še bolje pa njena klubska trenerka. »Spremljam jo od malih nog. Ko je imela kakšnih 13, 14 let, smo jo jemali s seboj na priprave na Japonsko. Z uspehi, ki jih je že nanizala kljub mladosti, je postala prava superzvezdnica. Pokrovitelji se domala tepejo zanjo,« je trenerka Olimpije povedala o Darji Bilodid, ki se je septembra 2018 v Bakuju z zlatimi črkami vpisala v zgodovino tega športa kot najmlajša svetovna prvakinja – pri komaj sedemnajstih letih! Naslov najboljše na svetu je predlani ubranila v Tokiu, dve zlati lovoriki že ima tudi z evropskih prvenstev (Varšava 2017 in Minsk 2019).V glavnem mestu Belorusije je ukrajinski šampionki pred dvema letoma na evropskih igrah, ki so v judu štele tudi za prvenstvo stare celine, družbo na zmagovalnem odru delala tudi Štangarjeva, ki se je doslej dvakrat pomerila z Bilodidovo. Na mladinskem turnirju v Paksu je leta 2016 zmagala, predlani v finalu grand slama v Abu Dabiju pa izgubila. Z Darjo, ki jo trenirata starša, matiin oče(evropski prvak v kategoriji do 73 kilogramov iz Pariza 2001 in Düsseldorfa 2003), se je spoprijela tudi na decembrskih pripravah v Kijevu.»Že zaradi svoje višine (172 cm) je Darja, ki je odlična borka, izjemno neugodna tekmica,« je pojasnila Maruša in razkrila, da so se, ko so bili v Kijevu, odpravili tudi skupaj na večerjo. »Zavoljo ukrepov proti širjenju epidemije koronavirusa so nam v restavraciji zaradi Bilodidov omogočili, da smo imeli celotno nadstropje zase,« je še zaupala mlajša od sester Štangar, ki bo poskušala dobro pripravljenost danes potrditi tudi na lizbonskih blazinah, čeprav njen glavni letošnji cilj ostajajo poletne olimpijske igre v Tokiu.