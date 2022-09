V Koper prihaja trio slovenskih plezalnih junakov

Šlo bo za domačo in svetovno tekmovalno premiero Kopra kot novega prizorišča in nove zunanje plezalne stene, na kateri bodo nastopili vsi trije slovenski nosilci kolajn z nedavnega evropskega prvenstva v Münchnu Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar.

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je po 25 letih, ko je tekme športnih plezalcev gostil Kranj, organizacijo slovenskega tekmovanja za svetovni pokal v težavnostnem plezanju zaupala Kopru, kjer je z investicijsko pomočjo koprske mestne občine zrasel nov sodobni plezalni center. Ta se lahko pohvali s stenami za hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje. Veličastna je stena za težavnostno plezanje, velikanka, na kateri bo potekalo tudi tekmovanje.

Med 123 tekmovalci iz 24 držav bo tudi številčna domača zasedba. V kvalifikacijah, ki se bodo začela v petek ob 9. uri, bo tekmovalo kar 17 članov slovenske reprezentance, devet v ženski in osem v moški konkurenci, z evropsko prvakinjo Janjo Garnbret.

Polfinale, najboljših 26 v vsaki od konkurenc, bo sledil v petek ob 20.uri, finale najboljše osmerice med moškimi oziroma ženskami pa bo v soboto, prav tako z začetkom ob 20. uri. V ženski konkurenci bodo poleg glavne favoritinje za zmago trikratne evropske prvakinje v balvanih, težavnosti in kombinaciji Janje Garnbret tekmovale še njene reprezentančne kolegice aktualna evropska podprvakinja v kombinaciji Mia Krampl, Katja Debevec, Rebeka Kamin, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Sara Čopar, nova mladinska svetovna prvakinja v balvanih.

V moški konkurenci pa aktualni evropski podprvak v težavnosti Luka Potočar, Anže Peharc, Domen Škofic, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Milan Preskar, Matic Kotar in Martin Bergant.

»Na letošnjih tekmah svetovnega pokala v težavnosti ima Janja čisto prevlado, veseli pa me, da tudi ostali kažejo odlične nastope, ki so jih nekateri okronali z medaljami na evropskem prvenstvu,« je pred tekmo napovedal selektor in trener reprezentance Gorazd Hren. »Vedno pa upam in si želim kakšnega nastopa več v finalu, a se zavedam, da to ni enostavno. Mislim, da so naši tekmovalci že večkrat dokazali, da sodijo v sam vrh športnega plezanja in verjamem da bodo v Kopru to spet potrdili, saj jim bo domače občinstvo dalo še kakšen dodaten procent moči,« je dodal.

»Na tekmo grem z enakim ciljem kot na vse tekme do sedaj, grem po zmago. A se zavedam, da je pred domačim občinstvom težko tekmovati, saj mu želim pokazati najbolje, kar znam. Ne tekmo bom šla osredotočena, zbrana in bom uživala,« pa napoveduje prva zvezdnica vertikale Janja Garnbret.

Kljub temu, da je povsod po svetu dobrodošla in ima močno navijaško podporo, je domače občinstvo dodatna motivacija: »Vem, da bodo na tekmo prišli moji prijatelji, nekdanji učitelji, profesorji, sošolci in sorodniki. Vem, da bodo na tekmi tudi otroci, katerim smo vzorniki. Vse to je dodatna motivacija. Ko slišim slovenske spodbudne besede iz občinstva, naredim še dva giba več, kot bi ju mogoče sicer.«

Cena enotne vstopnice za celotno tekmovanje, petek in sobota, znaša 20 evrov. Cena vstopnice za člane Planinske zveze Slovenije in prebivalce Mestne občine Koper znaša 15 evrov. Organizatorji so pripravili tudi spremljevalni program. V petek, v času kvalifikacij, bo program namenjen osnovnošolcem, ki se bodo lahko preizkusili v plezanju na mobilni plezalni steni in sodelovali v mini olimpijadi. V soboto popoldne bo rekreacijsko tekmovanje v hitrostnem plezanju, pestro sobotno dogajanje pa bo sklenil koncert glasbene skupine 6 Pence – Queen Tribute.