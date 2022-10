V Mariboru bodo boksali za Srebrni pas

V mariborski športni dvorani Tabor so sinoči slovesno odprli tako imenovani turnir za Srebrni pas v olimpijskem boksu mednarodne zveze IBA, na katerem bo do 29. oktobra moči merilo več kot 200 borcev iz 25 držav.

V izjemno močni konkurenci tekmecev iz vsega sveta se bo predstavilo tudi osem slovenskih boksarjev, med katerimi so tudi v tujini nase že večkrat opozorili predvsem Nik Nikolov Veber, Aljaž Šircelj, Nejc Petrič in Gal Šepic. Naše barve bodo med člani branili še Aleš Drevenšek, Žak Mesec, Gašper Podgoršek in Jure Šimunović.

Oči mariborskih ljubiteljev bodo še posebej uprte tudi v begunca, Afganistanca Mohammada Dawooda Rezaija in Ukrajinca Ilijo Liščuka, ki trenirata pri domačem Železničarskem boksarskem klubu (ŽBK). To bo sicer doslej največji boksarski turnir v Sloveniji. Danes bodo zanj opravili žreb, jutri bodo na sporedu prvi dvoboji.