V Münchnu danes za prva kompleta odličij v športnem plezanju

Končni odločitvi bosta v ženskem težavnostnem plezanju in v moškem balvanskem plezanju. Pred finaloma, v težavnosti se bo v finalu merila osmerica, v balvanih šesterica, bodo izpeljali polfinala. V moškem polfinalu najboljše dvajseterice v balvanih bodo od Slovencev nastopili Jernej Kruder s tretjim dosežkom kvalifikacij, Anže Peharc z 11. in Luka Potočar z 19..

V ženskem polfinalu težavnosti, v katerem se bo merilo 26 tekmovalk, bo nastopilo pet Slovenk, Sara Čopar, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Mia Krampl in Janja Garnbret. Garnbretova in Kramplova sta v kvalifikacijah težavnosti poskrbeli za prvi in drugi dosežek, Lukanova je bila šesta, Rakovčeva sedma, Čoparjeva 12.

Dogajanje na prizorišču v bavarski prestolnici se bo začelo že ob 9.00 zjutraj z ženskim polfinalom težavnosti, ob 12. uri pa bo na sporedu še moški polfinale balvanov. Finalni boji se bodo začeli ob 16. uri. V nedeljo bodo na sporedu še polfinalni in finalni preizkušnji v balvanih za ženske s Katjo Debevec, Vito Lukan in Janjo Garnbret v polfinalu ter v težavnosti za moške z Milanom Preskarjem, Domnom Škoficem in Luko Potočarjem v polfinalu.

Po nedeljskih finalih bosta znani tudi osmerici najboljših med ženskami in moškimi, ki se bosta 17. oziroma 18. avgusta pomerili za premierna evropska naslova v novi olimpijski disciplini, kombinaciji balvani-težavnost. Janja Garnbret meri na tri zlate kolajne, v balvanih, težavnosti in novi olimpijski disciplini.

Od Slovencev sta z uvrstitvijo v polfinala v obeh disciplinah kandidaturo za nastop v kombinaciji napovedala tudi Vita Lukan in Luka Potočar, Mia Krampl je z 21. mestom ostala brez polfinala v balvanih ter si priprla vrata za nastop v olimpijski kombinaciji.