V obrambo lovorike v orlovem gnezdu

Kar 217 dni je imel premora Tim Gajser od zadnje dirke v Arcu, več kot dovolj, da je napolnil baterije in se pripravil na branjenje naslova svetovnega prvaka v elitnem motokrosističnem razredu MXGP. Začel ga bo jutri na dirki za VN Rusije v mladinskem centru Orljonok (orlov mladič) ob Črnem morju. Tam bo imel tudi rojaka Jana Pancarja, ki tekmuje v MX2.



Za razliko od lanske sezone se v novi tekmovalni spored vrača v ustaljene tirnice s sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko. Tudi ne bo več treh dirk v enem tednu na istem prizorišču. Koledar vsebuje 19 dirk, končalo naj bi se na Baliju 5. decembra. Gajser (Honda) verjame, da si bo že prej zagotovil tretji zaporedni naslov, četrtega v MXGP in petega skupno. Zaveda pa se, da je naslov težje braniti kot osvojiti, o čemer se je prepričal lani, ko mu v prvi polovici sezone ni šlo po načrtih in je zaostajal za Jeffreyjem Herlingsom in Antoniom Cairolijem (oba KTM). V drugem delu pa je stopnjeval formo, na roko mu je šla tudi poškodba Nizozemca, in je na koncu imel kar 102 točki prednosti pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha).



Letos bo konkurenca še hujša, Herlings se vrača po operaciji, veteran Cairoli bo odločen osvojiti jubilejni deseti naslov in se izenačiti s Stefanom Evertsom, Jorge Prado je v prvi sezoni med elito pokazal velik talent in bo zelo nevaren, Seewer in Romain Febvre (Kawasaki) lahko vedno zmagata, veliko si v novem moštvu obeta Arnaud Tonus ...

Brez Evansa in Jasikonisa

Po Orljonoku, kjer bo štart prve dirke ob 12.15 in druge ob 15.10, se karavana vrača v zahodno Evropo, naslednja dirka bo konec meseca v Veliki Britaniji. Gajser računa na dober uvod, ogromno časa je preživel na svojem novem dirkališču Tiga243Land v Lembergu. V Rusiji ne bo imel ob sebi moštvenega kolega Mitcha Evansa, ki si je poškodoval zapestje, zato bo edini Hondin adut.



»Želim odmisliti vse pritiske in prenesti dobre občutke s treningov tudi na tekme. Če mi bo to uspelo, bom zadovoljen in bom užival. Kadar uživam, sem hiter,« je povedal šampion iz Pečk, ki je pred odhodom v Rusijo premočno zmagal na dirki državnega prvenstva na radizelski progi, kjer se je razveselil tudi navijačev. »Upam, da bodo lahko prisotni na dirkah, to sem najbolj pogrešal lani,« dodaja Gajser, ki s Hondo sodeluje že od leta 2014 in je lani podaljšal pogodbo. Trdo progo v Rusiji pozna, tam je zmagal leta 2019 in zbral maksimalnih 50 točk.

Pancar želi v prvo deseterico

Prvenstvo bo imelo dva novinca, Thomasa Kjera Olsna in Bena Watsona, ter povratnika Paulsa Jonassa, na prvi dirki bo poleg Evansa manjkal Arminas Jasikonis (Husqvarna), ki prav tako okreva po poškodbi. V razredu MX2 bo Jan Pancar (KTM) želel narediti še korak naprej, potem ko je lani osvojil skupno 20. mesto in bil na VN Italije v Faenzi celo osmi. »Želim se voziti med deseterico, a se zavedam, da bo to zelo težko,« pove dirkač iz Šentvida pri Stični.

