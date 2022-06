Sanjski konec tedna Quartararoja: zmaga in težave največjih rivalov

Na dirkališču Circuit de Catalunya v mestu Montmelo na obrobju Barcelone je Fabio Quartararo po tem, ko je dirko začel s tretjega mesta, prevzel vodstvo in se ni več oziral nazaj. Najbolj sta se branilcu naslova svetovnega prvaka, ki je pred nedeljsko preizkušnjo vendarle podaljšal pogodbo s tovarinško ekipo Yamahe, približala Španec Jorge Martin in Francoz Johann Zarco. Prvi Quartararojev zasledovalec v skupnem seštevku Aleix Espargaro (Aprilia) je zasedel peto mesto, odstopila pa sta Italijana Francesco Bagnaia in Enea Bastianini (oba Ducati), do začetka nedeljske dirke kraljevega razreda zasledovalca št. 4 oz. 3 francoskega zvezdnika Yamahe.

V razredu moto 2 je Celestino Vietti na po tesnem boju premagal Španca Arona Caneta, prehitel ga je v zadnjem krogu, in Augusta Fernandeza. Italijan tudi vodi v skupnem seštevku razreda moto2, zdaj ima 16 točk prednosti pred Japoncem Aijem Oguro, ki je bil tokrat sedmi.

Sedemnajstletni Guevara je bil v razredu moto3 najhitrejši drugič letos in tretjič v karieri, tokrat je za slabi dve sekundi premagal rojaka Davida Munoza (KTM) in Japonca Tacukija Suzukija (Honda), s tem pa zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku za moštvenim kolegom Sergiom Garcio, ki je bil četrti. Garcia ima 150 točk, Guevare pa 134.