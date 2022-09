V Singapurju izredne razmere ob prihodu Janje Garnbret

Trenutno se Janja Garnbret mudi v Singapurju, kjer jo je sprejela navdušena množica.

»Povedali so mi, da imam tukaj veliko bazo oboževalcev in že nekaj let me vabijo na obisk. Bila sem pozitivno šokirana,« je 23-letnica v izjavi za javnost povedala o navijačih, ki so bili več ur pripravljeni čakati na njen podpis.

Zdaj se veseli ponovnega obiska Japonske, kjer je lani v Tokiu postala sploh prva olimpijska zmagovalka.

»Ne bom tekmovala na finalnem dogodku svetovnega pokala v Morioki, imela bom nekaj časa, da se prepustim in počnem, kar želim, med drugim tudi nekaj sprostitve ob oceanu. Veselim se, da se bom konec oktobra vrnila domov svežih misli,« je še dodala Garnbretova.

Nora vožnja

Slovenska krajica vertikale se je z zmago v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala pri komaj 23 letih povzpela do svojega desetega skupnega naslova, potem ko je že petič postala skupna zmagovalka v težavnosti.

»Težko je dojeti vse, kar se je zgodilo od leta 2016, ko sem osvojila svoj prvi skupni naslov. Bila je nora vožnja! Za Slovenijo je izjemno, da ima tudi skupnega zmagovalca med moškimi. Zelo sem vesela za Luko (Potočarja), zelo se je razvil kot tekmovalec in uspeh, ki ga je dosegel v letošnji sezoni, je zaslužen,« dodaja Garnbretova, ki je z letošnjega evropskega prvenstva v Münchnu prinesla nov komplet najžlahtnejših odličij.

»Težko je zmagati že na samo enem tekmovanju, samoumevno pa je, da je še težje dolgo ostati na vrhu. Poznamo rek – vedno je lažje napadati kot braniti. Že nekaj časa sem v vlogi branilke naslova in ponosna sem, da se lahko tako dolgo vedno znova izboljšujem,« je še dodala. »Ena stvar je zmagati, druga pa je uživati v procesu, ki te pripelje do cilja. Zame eno brez drugega ne gre in kljub vsem letom nastopanja v svetovnem pokalu, se še vedno neizmerno zabavam, kar je bil vedno moj ključ do uspeha,« je sklenila lastnica 37 zlatih kolajn v svetovnem pokalu.