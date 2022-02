V sredo prva testiranja v novi dobi formule 1

Zaradi številnih sprememb tehničnih pravil bodo dirkalniki namreč zelo spremenjeni, tako da si v ekipah ne morejo pomagati z izkušnjami zadnjih let. Moštva v formuli 1 so ubrala različne poti pri načrtovanju dirkalnikov za novo sezono, ki bo prinesla spremembe predvsem na področju aerodinamike, piše nemška tiskovna agencija dpa. Prvo od dveh uradnih testiranj pred začetkom sezone v Barceloni med 23. in 25. februarjem pa bo že dalo prve odgovore na vprašanja, kako dobro so v ekipah opravili delo.

Pred novo sezono so sicer že pri večini ekip predstavili nove dirkalnike. Kot predzadnji so to v ponedeljek storili v moštvu Alpine, zadnji bodo 27. februarja pri ekipi Alfa Romeo. V zadnjih tednih so ob predstavitvah dirkalnikov strokovnjaki in ljubitelji tega športa ugotavljali, kakšne rešitve so našli v ekipah pri soočanju z novimi pravili. Ta bodo spremenila predvsem aerodinamiko dirkalnikov, izboljšali naj bi stabilnost vozil na stezi, z večjimi kolesi in pnevmatikami pa naj bi imeli vozniki manj težav pri njihovem obvladovanju.

V formuli 1 so vse te spremembe uvedli po eni strani zaradi pocenitve sodelovanja v športu, saj so stroški pri najboljših ekipah vrtoglavo visoki, obenem pa želijo na ta način tudi zmanjšati razliko med vodilnimi ekipami, med katerimi izstopata serijski konstruktorski prvak Mercedes in Red Bull, ter tekmeci »srednjega razreda«. Bolj izenačeno tekmovanje pa bi lahko pomenilo tudi večjo priljubljenost tega športa med navijači.

Brawn: Dirkalniki bodo veliko boljši

»Potrebovali bomo nekaj časa, da se navadimo na nova pravila. A mislim, da bo končni rezultat zelo dober in da bodo dirkalniki, ki jih bomo imeli, veliko boljši od dosedanjih,« je nove čase napovedal direktor tekmovanja Ross Brawn. Nekateri dirkači so privajanje na nova pravila opisali z besedami, da je sezona 2022 »nepopisan list«, ki bo omogočila enakovreden start vsem ne glede na prejšnje dosežke.

»Spremembe so v nekaterih pogledih ogromne. Res je bilo zanimivo opazovati delo inženirjev, ki so ustvarjali mojstrovino,« je med predstavitvijo Mercedesovega dirkalnika dejal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton.

Testiranja ponavadi sicer niso razkrila vsega, saj so nekatera moštva skrivala resnične zmogljivosti dirkalnikov. A v Barceloni in potem še na drugem uradnem testiranju pred sezono v Bahrajnu med 10. in 12. marcem naj bi bilo drugače, saj morajo tokrat vsi preizkusiti povsem nove dirkalnike.