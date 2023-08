V steni ni prav nič samoumevnega

V nadaljevanju preberite:

V sredo se bo z ženskimi kvalifikacijami v težavnosti nadaljevalo svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Bernu. Ena od petih Slovenk v steni bo tudi 23-letna Golničanka Mia Krampl, ta je v vseh letošnjih težavnostnih tekmah svetovnega pokala, kjer je nastopila (Innsbruck, Villars, Chamonix, na zadnji v Briaçonu ni) prišla v finale. Zato so tudi pričakovanja pred največjo tekmo sezone v Švici (vsaj finalno) visoka. Saj gre tudi za svetovno podprvakinjo v težavnosti (2019) in kombinaciji (2021) ter lani srebrno na evropskem prvenstvu v novi olimpijski kombinaciji. Trenutno stanje, želje in cilje je predstavila v pogovoru.