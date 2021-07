V Tokiu bo nastopila hči Brucea Springsteena

Tekmovala bo v preskakovanju ovir s konjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 29-letnicaje bila izbrana v ameriško jahalno olimpijsko reprezentanco za preskakovanje ovir, ki jo bodo v Tokiu zastopali štirje jahači, je sporočila ameriška jahalna zveza.Springsteenova je začela jahati pri petih letih in »je z leti in mednarodnimi tekmovanji le še napredovala ter postala ena najboljših jahačic v ZDA«, je po poročanju dpa zapisala zveza.Na Japonskem bo tekmovala z 12 let starim konjem po imenu Don Juan van de Donkhoeve. Poleg Springsteenove bodo ZDA v preskakovanju ovir zastopali šez Baloutinuejem,z Gazelle ins konjem po imenu Contagious.