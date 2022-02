V Washingtonu bodo ameriški nogometaši odslej poveljniki

Ta je zaradi rasističnih konotacij leta 2020 opustila ime Redskins ali rdečekožci, od takrat pa je nosila le ime prestolnice, je sporočilo kluba povzela francoska tiskovna agencija AFP.

»To je ime, ki ima težo in pomen, ki se spodobi za 90-letno franšizo,« je dejal predsednik kluba Jason Wright: »To je ime, ki je na dobro odmevalo pri naših oboževalcih. To je nekaj, za kar verjamemo, da uteleša reči, ki resnično opredeljujejo našo skupnost. To je nekaj, kar nam lahko omogoči, da zgodovino in bogato prvenstveno zapuščino te franšize povežemo z novimi tradicijami.«

Ekipa, ustanovljena leta 1932 kot Boston Braves, je naslednje leto spremenila ime v Redskins in se leta 1937 preselila v glavno mesto ZDA. Leta 2020 so po protestih po umoru Georgea Floyda sponzorji ekipe in lige NFL zagrozili, da je zaradi dvomljivega imena ne bodo več podpirali, nekatere trgovine so celo same začele odstranjevati blago, povezano s klubom. Rdečo in zlato barvo dresov in navijaških rekvizitov bodo zadržali. Logotip ekipe bo stilizirana črka w, podobna tisti, ki je bila v uporabi v zadnjih dveh letih.

»Kot organizacija smo navdušeni, poklonili se bomo našim lokalnim koreninam in temu, kaj pomeni predstavljati glavno mesto države,« pa je nad novostmi navdušen lastnik ekipe Dan Snyder.

Kot Redskins je klub osvojil naslov prvaka lige NFL v letih 1937 in 1942 ter osvojil Super Bowla v sezonah 1982, 1987 in 1991. V zadnjih letih večjih uspehov niso beležili.