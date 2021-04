Večja skrb za športne najstnike

Država bo v prihodnje financirala preventive zdravstvene preglede mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ta že več let poziva državo k zagotovitvi preventivnega zdravstvenega varstva za registrirane športnike. Kot so sporočili iz krovne športne organizacije v Sloveniji, bodo otroci in mladostniki s statusom registriranega športnika v skladu s spremembami pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva dobili pravico do preventivnega pregleda v 7. razredu osnovne šole. Športniki, pri katerih je možna registracija že med 10. in 12. letom starosti, bodo imeli pravico do dveh preventivnih pregledov registriranega športnika med 10. in 13. letom starosti.



Če se bo mladi športnik prvič registriral po dopolnjenem 13. letu starosti, bo imel pravico do preventivnega pregleda ob registraciji. Omogočen bo tudi kontrolni preventivni pregled registriranega športnika, ki se bo opravil na predlog zdravnika, ki bo opravil pregled z namenom spremljanja morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju. Spremembe predmetnega pravilnika je danes podpisal minister za zdravje Janez Poklukar, uveljavljen pa bo v roku enega leta. Pred tem bo ministrstvo moralo sprejeti še smernice, ki bodo natančno določale vsebino pregledov, preglede pa bo potrebno uveljaviti tudi v splošnem dogovoru za letošnje leto, ki določa financiranje zdravstvenih storitev, so sporočili z OKS.



Ob tem so dodali, da gre za več let trajajočo pobudo OKS za zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva športnikov, ob sedanji odločitvi ministrstva pa se nadejajo še dodatnih ekip za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih športnikov, ki še vedno niso dostopni za vse vrhunske športnike.

