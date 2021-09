Velikemu Juriju Sedihu je zastalo srce

V starosti 66 let je zaradi zastoja srca umrl dvakratni olimpijski prvak v metu kladivah. Ukrajinec je bil najboljši v Montrealu leta 1976 in Moskvi 1980, tretji naslov pa mu je preprečil ruski bojkot iger v Los Angelesu leta 1984. V Seulu je bil srebrn, izjemno kariero pa je zaokrožil z naslovom svetovnega prvaka leta 1991.V svojem obdobju je veljal za nepremagljivega. Njegov svetovni rekord 86,74 metra iz leta 1986 je še vedno veljaven.»Zame je bil Jurij prijatelj, modri mentor,« je na Twitterju zapisal veliki skakalec s palicoSediha je nekdanji direktor moskovskega protidompinškega laboratorijav svoji knjigi opisal kot velikega uporabnika steroidov. Sedih je zanikal doping in velike uspehe pripisal boljšemu treniranju in intenzivnem iskanju nadarjenih atletov v nekdanji Sovjetski zvezi.Sedih je po upokojitvi delal v Franciji kot učitelj telesne vzgoje in je bil poročen s svetovno rekorderko v streljanju. Njuna hči Alexia je za Francijo na mladinskih olimpijskih igrah 2010 osvojila zlato kladivo za Francijo.