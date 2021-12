Verstappen in Hamilton pripravljena na zaključni spopad v Abu Dabiju

Le še trije dnevi ločijo ljubitelje formule 1 od odločilne dirke sezone. V Abu Dabiju bo padla odločitev o prvaku 2021, prvič po letu 1974 dirkača prihajata na zadnjo postajo izenačena, a zaradi več zmag ima Max Verstappen prednost pred Lewisom Hamiltonom.

Verstappen ali Hamilton? To je glavno vprašanje že nekaj mesecev, še posebej aktualno pa je postalo prejšnji teden. Po napeti dirki v Džedi, ko je Hamilton še dodatno zmanjšal prednost in se po točkah izenačil s tekmecem, je jasno, da bo v nedeljo popoldne zadovoljen samo eden. Bodisi Verstappen po prvi lovoriki v karieri ali pa Hamilton po osmi, kar bi tudi pomenilo, da je izboljšal rekord Michaela Schumacherja, s katerim si zdaj deli sedem naslovov prvaka.

Hamilton upa na pošten boj brez morebitnega trčenja

V pogovorih za spletno stran tekmovanja sta kandidata za naslov razkrila, kaj pričakujeta in kako čakata na odločilno dirko sezone. Hamilton je poudaril, da si obeta še eno tesno in ostro bitko, a da upa na pošten boj brez morebitnega trčenja. Če bi do tega prišlo (in bi oba ostala brez točk), bi se sicer lahko veselil Nizozemec. Kljub točkovnemu izenačenju v SP je namreč v prednosti, saj ima eno zmago več, kar odloča v primeru enakega števila točk.

Max Verstappen FOTO: Reuters

»Tem ugibanjem o trčenju ne posvečam pozornosti, tu sem, da kar najbolje opravim svoje delo. Nisem si mislil, da bom na zadnji dirki še v igri, moja ekipa je opravila izjemno delo, zadnje dirke so nam dale veliko spodbudo,« je dejal Hamilton in pohvalil svoje moštvo Mercedes.

»Osredotočamo se na tisto, kar lahko naredimo. Tisto, kar je izven našega odločanja, pa ni vredno izgubljanja energije,« je o različnih teorijah in scenarijih, ki v teh dneh precej zaposlujejo navijače, dejal Britanec in dodal: »Verjamem, da smo sem vsi prišli dirkat. In upam, da bomo vsi to počeli na pravi način. Zato tem mislim niti ne dovolim, da bi se prikradle.«

Mercedesovi dirkači so na tem terenu slavili šestkrat od leta 2014, a po drugi strani je Verstappen slavil na lanski dirki. »Nedvomno bodo močni. A mi smo jih lovili in ujeli, tako da smo lahko samozavestni,« je še dejal sedemkratni svetovni prvak.

Lewis Hamilton FOTO: Reuters

Ko so Verstappna vprašali, kako on gleda na »teorije zarote« in namige na trčenje med kandidatoma za naslov, ter ali meni, da bi se morala pred dirko pogovoriti o obnašanju na stezi, pa je mladi Nizozemec odločno dejal: »Mislim, da se nama ne bo treba usesti. Oba sva tukaj, da zmagava in bova za zmago naredila vse. Kar se tiče točk, seveda. Celotno sezono sva vozila res ostro, poskrbela sva za dober 'šov' in mislim, da bo enako tudi v Abu Dabiju.«

Verstappen: Mediji stvari napihnete, mislim, da nima smisla razpravljati o tem

Glede na to, da je imel na zadnji dirki bližnje srečanje s Hamiltonom, zaradi katerega je naknadno dobil deset sekund kazni (ki pa ni vplivala na izide, saj je ostal drugi), pa je Verstappen moral odgovarjati tudi na vprašanja o zaletavanju.

»Kot dirkač o tem ne razmišljaš. Greš na dirko, da bi dal vse od sebe, seveda želiš tudi zmagati. A mediji te stvari seveda napihnete, mislim, da nima smisla razpravljati o tem. Upam, da bom kar najbolje pripravljen in da bom dal vse od sebe na dirki.«

O tem, ali je prihajajoča dirka največja v njegovi karieri, pa je mladi dirkač Red Bulla pojasnil: »Res sem užival v sezoni. Po lanski nisem imel dosti upanja, da bom tam, kjer sem. A start je bil dober, nanizali smo nekaj dobrih dosežkov. Lahko smo ponosni, da zdaj sedim tukaj in razmišljam o boju za naslov prvaka.«