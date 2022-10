Verstappen naknadno izvedel, da je drugič svetovni prvak

Nizozemski šampion Max Verstappen (Red Bull) je svoje mojstrstvo pokazal tudi na veliki nagradi Nizozemske, 18. letošnji dirki za svetovno prvenstvo v formuli 1. Z dvanajsto letošnjo zmago ja naredil naslednji korak k ubranitvi lovorike.

Že v uvodnem krogu je na mokri stezi v Suzuki prišlo do več trčenj, ob Špancu Carlosu Sainzu mlajšem (Ferrari), ki je zdrsnil s proge in trčil v zaščitno ogrado, je odstopil tudi Tajec Alex Albon (Williams). Zatem so prireditelji prekinili preizkušnjo, po več kot dveurni prekinitvi so jo vendarle nadaljevali in končali po 40-minutnem dirkanju.

Za Verstappnom sta v cilj pridrvela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Maxov mehiški ekipni kolega Sergio Perez. Toda naknadno so Monačanu prisodili petsekundni kazenski pribitek (zavoljo krajšanja poti), zaradi česar je Perez napredoval na drugo mesto, to pa je pomenilo, da si je nizozemski zvezdnik po prvih podatkih že zagotovil naslov svetovnega prvaka.

»Neverjetno! Sploh ne vem, kaj naj rečem. Čudovito je zmagati v Suzuki in tu tudi odločiti prvenstvo v svojo korist,« je bil prijetno presenečen in vesel hkrati Verstappen.

Rezultati dirke za VN Japonske: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 3;01:44,004, 2. Perez (Meh, Red Bull) + 27,066, 3. Leclerc (Mon, Ferrari) 31,763, 4. Ocon (Fra, Alpine) 39,685, 5. Hamilton (VB, Mercedes) 40,326, 6. Vettel (Nem, Aston Martin) 46,358, 7. Alonso (Špa, Alpine) 46,369, 8. Russell (VB, Mercedes) 47,661, 9. Latifi (Kan, Williams) 1:10,143, 10. Norris (VB, McLaren) 1:10,782.

Ker se pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) sprva še niso izjasnili, ali bodo obveljale celotne ali le polovične točke, bo moral 25-letni Nizozemec verjetno na dokončno slavje še malo počakati.

Do konca sezone so le še štiri dirke, naslednja bo čez dva tedna velika nagrada ZDA v Austinu.