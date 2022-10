Verstappen noče biti starec za volanom

Dvakratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen je napovedal, da se utegne upokojiti že leta 2028, ko mu izteče obstoječa pogodba z moštvom Red Bull.

Nizozemec je naslov ubranil na kaotični VN Japonske, nato pa nekaj dni v slogu praznoval v Monte Carlu skupaj s prijateljem Landom Norrisom iz McLarna. Do konca sezone so še štiri dirke, naslednja v nedeljo v Austinu za VN ZDA.

Max pri 25 letih ne kaže znakov popuščanja, letos je v drugi polovici leta pokoril konkurenco in pri rdečih bikih si obetajo dolgoletno vladavino z njim. Toda zvezdnik pravi, da bo verjetno ostal le do leta 2028, ko se mu izteče pogodba, ki mu na leto prinese skoraj 50 milijonov evrov, čeprav bo takrat star šele 31.

»Ne vidim se dirkati pri 40-ih, ker želim delati še druge stvari. Uživam v formuli 1 in še nekaj časa bom tu. Toda rad bi izkusil tudi drugačne vrste dirkanja, ker je za človeka pomembno, da raziskuje različne stvari,« je povedal Verstappen.

Doba veteranov

V zadnjem času vozniki ostajajo dolgo na stezi. Kimi Räikkönen se je lani poslovil pri 42, Fernando Alonso vztraja pri 41 in Lewis Hamilton (37) pravi, da ima v sebi še veliko let. Kaže, da je »pobesneli Max« iz drugačnega testa in da ne bo še eden »starec« za volanom, čeprav ima še veliko časa, da si premisli.