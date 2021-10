Verstappen zdržal pritisk Hamiltona za zmago v Austinu

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v ameriškem Austinu. Vodilni v seštevku sezone je premagal najbližjega tekmeca v boju za naslov Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes). Tretji je bil drugi Red Bullov dirkač Mehičan Sergio Perez. Za Nizozemca je bila današnja zmaga 18. v karieri, osma v tej sezoni, z njo pa je še povečal prednost v SP. Zdaj je pri 287,5 točke, Hamilton pa pri 275,5. Pred nedeljsko dirko je bilo bistveno vprašanje, ali bo Red Bullov dirkač povečal naskok v SP ali pa se mu bo Hamilton približal. V veliki meri so odločali tudi postanki, na koncu pa je Verstappen kljub bolj obrabljenim pnevmatikam obdržal majhno prednost in dobil največ na ameriškem koncu tedna.

Tega so zaznamovali tudi številni navijači, saj so v celotnem dirkaškem koncu tedna na tribunah v Teksasu našteli kar 400.000 ljubiteljev dirkanja. Ti so lahko videli tesno predstavo obeh vodilnih, a brez prave drame v končnici. Začetek je sicer kazal, da bo morda potek drugačen. Štart se Verstapppnu, Nizozemec si je sicer v soboto privozil najboljši štartni položaj, ni posrečil, tako da se je v vodstvo prebil Hamilton, za nekaj krogov pa je bil pred Verstappnom tudi Perez. Prvi mejnik je bil prvi postanek, ki ga je Verstappen opravil nekaj krogov pred Britancem. Preden sta šla v bokse, je bil Hamilton prvi, nazaj na stezi pa je imel nekajsekundno prednost Nizozemec.

Hamilton si želi še več dirk v ZDA

Drugič je bil Verstappen pri mehanikih že v 30. krogu. Ko se je vrnil na stezo, je imel 16 sekund zaostanka za Hamiltonom. Britanec je na stezi ostal osem krogov dlje, se potem vrnil s sedmimi sekundami zaostanka in začel se je lov na prvo mesto. A na koncu do boja ni prišlo. Hamilton je sicer prednost Verstappna topil, ni pa je stopil. V zadnjih dveh krogih je še vedno zaostajal malenkost več kot sekundo, niti Mick Schumacher z dvema krogoma zaostanka, ki sta ga oba ujela, ni veliko vplival na razplet dirke. Verstappen je ostal prvi, Hamilton ni mogel napasti in se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Osamljen tretji je bil Perez, za njim pa od četrtega do šestega mesta Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) in Valtteri Bottas (Mercedes). Slednji je bil v kvalifikacijah sicer četrti, a je potem zaradi menjave motorja moral začeti s pet mest slabšega izhodišča, na dirki pa ni imel veliko možnosti za preboj višje proti vrhu.

»Max je opravil odlično delo. Sam sem imel dober štart, na koncu pa nisem mogel priti blizu. Hvala ekipi, postanki so bili dobri. Predvsem pa pohvala občinstvu, velika čast je dirkati v takšnem vzdušju. Upam, da se bo trend nadaljeval in da bo tu še več dirk,« je dejal Hamilton.

»Start ni bil dober, gume niso dobre prijele. Vozil sem agresivno, nisem bil prepričan, ali bo delovalo. Ob koncu nisem vedel, ali se bo dobro izteklo z gumami, bilo je kar pestro, a je bilo vse v redu. Bilo je neverjetno biti tukaj, pa pred takšno množico,« pa je dirko podoživel zmagovalec.

Naslednja dirka bo 7. novembra v Mehiki.

Izidi:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1;34:36,552

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) + 1,333

3. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 42,223

4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 52,246

5. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 1:16,854

6. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:20,128

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 1:23,545

8. Lando Norris (VBr/McLaren) 1:24,395

9. Juki Cunoda (Jap/AlphaTauri) 1 krog

10. Sebastian Vettel (Nem/Aston Martin) 1 krog

...

- SP skupno, dirkači:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 287,5 točke

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 275,5

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 185

4. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 150

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 149

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 128

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 122,5

8. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 58

...

- konstruktorji:

1. Mercedes 460,5

2. Red Bull 437,5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7