Vinalesu uvodna dirka sezone v Dohi

Ducatiji so se pognali v ospredje, Vinales napredoval do zmage

Izidi

Španec(Yamaha) je zmagovalec prve dirke nove sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP, Vn Katarja.Vinalesu sta se na zmagovalnem odru pridružila Francoz(Pramac Ducati), tretji pa je bil Italijan(Ducati Lenovo).Sezona se bo nadaljevala naslednji teden na istem prizorišču, kjer bo dirka za VN Dohe.Začetek dirke je bil v znamenju dirkačev Ducatija. Prvo mesto je zadržal Francesco Bagnaia, Avstralecse je s petega mesta prebil na drugo, Francozs šestega na tretje, Španecpa je pridobil kar deset mest in bil četrti.Maverick Vinales je s tretjega mesta nazadoval na osmo in od tam začetek svoj pohod do vrha. Po treh krogih je bil peti, osem krogov kasneje je prehitel tretjeuvrščenega, v dvanajstem krogu pa je hladnokrvno švignil pred Johanna Zarcoja.Odlični Španec je vozil z vrhunskim ritmom, osem krogov pred koncem je vodilni Francesco Bagnaia nemočno pospremil, kako je švignil mimo njega v ospredje.Maverick Vinales je vodil vse do konca, zelo pestro pa je bilo za njim. Še v zadnjem krogu je bil na drugem mestu aktualni svetovni prvak, Španec, ki pa je v poslednjem ovinku storil veliko napako, tako da sta ga prehitela tako Zarco kot Bagnaia.»Zelo sem zadovoljen, skoraj ne bi moglo biti bolje. Vozil sem svojo dirko, vedel sem, kje lahko pridobim in napadam. Na koncu se je razpletlo fantastično in lahko se le zahvalim vsem, ki so mi pomagali,« je bil po zmagi vesel Vinales.1. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 42:28,663,2. Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac) + 1,0923. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 1,1294. Joan Mir (Špa/Suzuki) 1,2225. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 3,0306. Alex Rins (Špa/Suzuki) 3,3571. Sam Lowes (VBr/Kalex) 40:03,1232. Remy Gardner (Avs/Kalex) + 2,2603. Fabio di Giannantonio (Ita/Kalex) 5,2281. Jaume Masia (Špa/KTM) 38:29,6202. Pedro Acosta (Špa/KTM) + 0,0423. Darryn Binder (JAR/Honda) 0,094