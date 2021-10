Vinčec prvenec na odprtem morju zaključil na šestem mestu

Na 1122 kilometrov dolgi regati Middle Sea Race, s startom in ciljem na Malti, je Gašper Vinčec zasedel šesto mesto. Ciljno črto v Valletti je jadrnica prečkala po 61 urah, Vinčec pa je regato ocenil za najtežjo zanj doslej. Osemnajstčlanska posadka Way of Life se je na tekmovanju soočala tako s spremenljivimi vremenskimi pogoji kot tudi s težavami z ribiško mrežo, ki se je ovila okoli kobilice. Ta je tudi preprečila napad na četrto ali peto mesto, so sporočili z jadrnice Way of Life. Regata je sicer postregla tako s popolnim brezvetrjem kot z izjemno močnimi vetrovi in nevihtami.

»To je bila moja daleč najtežja regata v življenju. Zadnjih 40 milj smo preživeli pravi pekel, v nevihti celo strgali jadra in poškodovali nekaj stvari na jadrnici, zato sem vesel, da smo prišli v cilj živi in zdravi,« je po prihodu v cilj dejal Vinčec.

Kot je dodal, je regata posadki slovenske jadrnice, ki je na nedavni Barcolani v Tržaškem zalivu osvojila drugo mesto, ponudila predvsem možnost za učenje.

Jadrnica za najvišja mesta

»Imamo izjemno jadrnico, zato sem prepričan, da bomo z njo in s tako srčno ekipo v prihodnje na tako zahtevnih regatah lahko posegli še po višjih mestih,« je pojasnil.

Prva tri mesta so po besedah slovenske ekipe bila oddana za večje in tehnološko še bolj izpopolnjene jadrnice. Zmaga in novi časovni rekord sta odšla v roke slovitega skiperja Mitcha Bootha s 30-metrsko jadrnico Comanche, ki je 14 let star rekord jadrnice Rambler popravila kar za 7 ur in 37 minut.

Že 42. izvedba malteške klasike je letos kljub nepredvidljivim razmeram zaradi pandemije privabila 114 jadrnic ter prek 1000 jadralcev iz več kot 30 držav. Regata se začne in konča v Valletti na Malti, vmes pa obkroži Sicilijo v nasprotni smeri urinega kazalca, mimo vulkana Stromboli ter otokov Pantelleria in Lampedusa.