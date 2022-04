Vodišek šesti po osmih regatah v Franciji

Na tekmi, ki šteje za svetovi pokal, ima 14 točk po osmih regatah. Po 1., 4., 2. in 4. mestu v posameznih skupinah uvodnega dne je bil danes drugi in prvi ter četrti in osmi. Med 68 jadralci je prvi Francoz Axel Mazella, prav tako šest točk pa ima tudi Maximilian Maeder iz Singapurja na drugem mestu.

Lin Pletikos je s 37. nazadovala na 40. mesto med 65 jadralkami v razredu ilca 6. Ima 95 točk po 19. in 60. mestu, slednje se ji kot najslabše črta iz skupnega seštevka.

Žan Luka Zelko je s 70. napredoval na 47. mesto v razredu ilca 7, v katerem nastopa 129 jadralcev. V tretji segati je bil deveti v svoji skupini, dan prej je končal na 19. in 28. mestu. Na 84. mesto je iz 105. napredoval drugi Slovenec v tem razredu Liam Orel, ki ima 48 točk po 17. mestu v tretji regati.