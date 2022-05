Vodstvo F1 ne bo nadomestilo velike nagrade Rusije

Vodstvo svetovnega prvenstva v formuli 1 ne bo nadomestilo dirke za veliko nagrado Rusije. Preizkušnja v Sočiju bi morala biti na sporedu 25. septembra. V sezoni F1 bo tako na koledarju 22 etap.

Rusiji so organizacijo dirke vzeli zaradi ruske invazije na Ukrajino. Šefi F1 so takoj po napadu prekinili dologletno pogodbo s promotorjem ruske velike nagrade, ki bi morala od prihodnjega leta potekati v okolici St. Peterburga, so danes zapisali v uradni izjavi.

Sprva so se sicer pojavljale govorice, da bodo 17. dirko sezone nadomestili bodisi v Katarju bodisi organizirali dve preizkušnji v Singapurju. Sezona F1 se bo sicer nadaljevala ta konec tedna z VN Španije v Barceloni.