Vodstvo tekmovanja vabi Mercedes na zaslišanje

Na dirki za VN Brazilije v Sao Paulu je prišlo do kratkega stika med branilcem naslova Britancem Lewisom Hamiltonom (Merceses) in vodilnim dirkačem letošnje sezone Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull). Hamilton je dirko dobil, Verstappen je bil drugi, a je vodstvo Mercesesa v torek zahtevalo vnovično analizo njunega dvoboja, ki ga je vodstvo tekmovanja med samo dirko pregledalo in odločilo, da se ni zgodilo nič pretirano spornega.

Mercedes naj bi imel nove dokaze, da je Verstappen nepravilno oviral Hamiltona in ga v boju za prvo mesto zrinil s steze. Tekel je 48. krog dirke, Hamilton pa je 11 krogov kasneje uspel prehiteti velikega rivala. Šef Mercedesa Toto Wolff je izjavil, da bi si Verstappen zaslužil vsaj pet sekund kazni.

Po zaslišanju ekipe Mercesesa bo vodstvo tekmovanja sporočilo, če sledi podrobnejši pregled posnetkov. Videokonference ob 15. uri po srednjeevropskem času se morajo v Dohi udeležiti Wolff in še najmanj tri priče pred dirko za VN Katarja, ki sledi ta konec tedna.