Vojna v Ukrajini bo okrnila udeležbo v Čatežu

Posamično evropsko šahovsko prvenstvo pri nas je pred vrati. Potekajo še zadnje priprave, ki pa so zaradi vojne v Ukrajini tudi letos burne. Obe krovni organizaciji FIDE in ECU sta prepovedali nastope na uradnih tekmovanjih pod rusko ali belorusko zastavo.

Za sankcionirane šahiste je mogoč le hitri prestop v drugo federacijo ali nastop pod zastavo FIDE. Ukrajinska šahovska zveza in njeni najvidnejši šahisti so šli še korak dlje in zahtevali popolno izključitev obeh držav iz nadaljnjih tekmovanj.

Ruski šahisti na drugi strani so se različno odzvali na agresijo svoje domovine na sosednjo državo. Nekateri, ki so vključeni v delovanje države, na primer nekdanji svetovni prvak Anatolij Karpov kot poslanec ruskega parlamenta, ali nekdanji izzivalec svetovnega prvaka Sergej Karjakin, sodijo med zveste podpornike Putinovega režima. Večina vodilnih ruskih šahistov z Janom Nepomnjaščijem na čelu pa je agresijo z javnim protestnim pismom ostro obsodila.

Celotno dogajanje bo zelo okrnilo udeležbo šahistov v Čatežu, saj prav ruski in ukrajinski šahisti sodijo med najboljše evropske in svetovne šahiste. Večina Rusov je svoj nastop na EP tako že odpovedala iz takšnih ali drugačnih razlogov. V zraku pa še vedno ostaja nastop 23 ukrajinskih šahistov. Moške med 18. in 60. letom domovina kliče v obrambne vojaške vrste, nekateri v času vojne ne morejo razmišljati o šahu, spet drugi so se znašli v težki finančni situaciji.

Nagradni sklad EP v Čatežu je 100.000 evrov. FOTO: Mavric Pivk

ŠZS in ECU sta v želji, da aktualnim ekipnim evropskim prvakom omogočita nastop na posamičnem evropskem prvenstvu, že oprostili plačilo prijavnine. ŠZS je ustanovila še poseben dobrodelni sklad za pomoč prizadetim ukrajinskim šahistom. V pomoč bosta pristopila tudi Laura Unuk in Matej Šebenik, ki bosta v petek na Prešernovem trgu v Ljubljani odigrala promocijsko dobrodelno alternativno simultanko.

In kaj lahko od prvenstva v danih okoliščinah pričakujemo? Prijavljenih je prek 300 tekmovalcev iz 40 držav, med njimi 116 velemojstrov in 32 šahistk. Kar 61 prijavljenih udeležencev ima rating nad 2600 točk, kar kaže na izenačenost tekmovanja v boju za osvojitev naslova evropskega prvaka.

Nagradni sklad znaša 100.000 evrov, zmagovalcu bo pripadlo 20.000 evrov. A bolj kot denarne nagrade je mikavna uvrstitev v prvo dvajseterico, saj prinaša uvrstitev na svetovni pokal leta 2023. Po odpovedih ruskih šahistov je prvi nosilec prvenstva 37. igralec sveta, Čeh David Navara z ratingom 2700 točk.

Slovenske barve bo zastopalo 32 igralcev, od tega šest šahistk, večina slovenskih reprezentantk. Zaradi službenih obveznosti ne bomo videli nekaterih najboljših slovenskih šahistov, Boriška, Leniča in Škoberneta. Naše oči bodo zato uprte v našega profesionalnega velemojstra Šebenika, ki načrtuje preboj v prvo dvajseterico.

Darja Kapš je za Delo razmišljala o bližnjem EP v Čatežu.

Naša najboljša šahistka Laura Unuk vidi prvenstvo kot priložnost za osvajanje velemojstrske norme. Svojih želja ne skriva, pri čemer priznava, da ji veliko dragocenega časa za šahovske treninge jemljejo zahtevne študijske obveznosti. A Laura ne bo edina z ambicijo osvajanja šahovskih norm. Mladi Jan Šubelj je nedavno na velemojstrskem turnirju v Novem Sadu osvojil svojo prvo velemojstrsko normo. Čatež se zdi več kot ugoden teren za napad na drugo od treh potrebnih norm za naziv velemojstra.

Kot zanimivost dodajmo še, da je EP v Čatežu bo namreč zaznamovano z žensko roko, saj je direktorica turnirja Nina Rob, podpredsednica organizacijskega odbora moja malenkost in glavna sodnica velemojstrica Ana Srebrnič.