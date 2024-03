Vsak športnik želi na vrh, naslednjič bo Lia skočila še višje

Sezona dvoranske atletike se je zaključila z dvoranskim svetovnim prvenstvom v Glasgowu, ki je Sloveniji prinesel novo odličje. Lia Apostolovski je z novim državnim rekordom (195 cm) domov prinesla bronasto odličje in potrdila, da se ji pri 23 letih odpirajo vrata v svetovni vrh. Za to je zaslužen tudi z 231 cm slovenski rekorder, zdaj pa njen trener Rožle Prezelj, ki Lio usmerja od začetka skakalne poti. Skupaj sta gostovala v Delovem studiu.

Ko je bilo v Glasgowu jasno, da bo Lia Apostolovski osvojila odličje, so jo prevzela čustva, tudi iz prvih izjav je bilo jasno, da ji uspeh pomeni zelo veliko, nekaj dni kasneje je slovenska atletinja že predelala uspeh in postavila koščke mozaika na svoje mesto. »Prvi trenutki so bili res zelo čustveni, komaj sem čakala, da pridem domov in odličje proslavim s svojimi najbližjimi. Potem se je vse skupaj malo umirilo, privoščila sem si kratke počitnice na Islandiji, zdaj pa že sledijo priprave na drugi del sezone,« o (zaenkrat) dosežku kariere pravi Ljubljančanka, ki jo med treningom lahko pospremite na štadionu v Kranju.

Čeprav se je dokaj pozno, pri 16 letih, začela ukvarjati s skokom v višino, se je odločila prav, a odločitev ni bila lahka, pojasnjuje hči nekdanjega atleta Saša Apostolovskega: »Na nek način sem odrasla na štadionu, preizkušala sem različne discipline, ki so si v atletiki res različne, tudi v tekih, pa nato v kolektivnih športih, nazadnje pa sem pristala pri skoku v višino, ki mi je res pisan na kožo.«

Slavje v Glasgowu. FOTO: Hannah McKay/Reuters

Pot naprej je začrtana, zagotavlja Prezelj: »Veseli me, da Lia postopno napreduje, bolj kot z rezultati se ukvarjamo s tehniko skoka. Seveda pogledujemo tudi proti meji 200 centimetrov, za vsakega športnika so te mejniki nekaj posebnega. Verjamem, da je tudi ta cilj dosegljiv.« Kot poudari v podkastu, Lia prosti čas najraje izkoristi za druženje s španskima hrtoma, obožuje tudi potovanja. Kaj pa načrti za prihodnost?

»Vsak športnik si želi biti na vrhu. Upam, da bomo ob naslednjem gostovanju v studiu še višje, kot smo zdaj. V športu je ključna konstantnost, vso energijo bomo usmerili v to, da se Lia ustali na višinah, ki jih dosega zdaj in poseže še višje. Želim si, da bo naslednjič kolajna še bolj žlahtne barve. Ne bomo izbirali, kje jo doseči, a deteljica bi bila res izjemna,« zaključuje Prezelj.