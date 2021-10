Wilderjev trener zavrača možnost upokojitve: Deontay je legenda, tako kot Fury

V pogovoru za iFL TV, ki ga je prenesla agencija Reuters, jesvojega varovancaoznačil za »legendo in enega najboljših v težki kategoriji v katerem koli obdobju«, potem ko je Američan po nokavtu izgubil zaključni obračun trilogije z britanskim šampionomSlednji si je v nedeljo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času v Las Vegasu zagotovil šampionski pas po verziji WBC. Tretji spopad borcev iz Manchestra oziroma Tuscaloose je bil spektakularen, Fury (31-0-1) je preživel napade Wilderja in nato v 11. rundi zadel z zmagovitim udarcem, po katerem so se pojavljala tudi namigovanja, da je za vedno opravil z alabamskim hrustom.»Deontay je finančno preskrbel svojo družino, zato se mu za preživljanje ni potrebno boriti,« je Scott povedal za iFL TV. »Toda upokojitev ni niti slučajno v njegovih načrtih in to ni nekaj, o čemer bi govorili. Deontay je bil izvrsten v soboto, toda Fury je bil še boljši – to je bil izvrsten večer za boksanje v težki kategoriji. Furyju je potrebno čestitati, da je imel dobro brado in da se je pobral. Fury je legenda, eden najboljših v težki kategoriji v katerem koli obdobju, enako pa velja za Deontaya,« je prepričan Scott.