Xi Jinping si želi ob sebi prijatelja Vladimirja Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin bo gost zimskih olimpijskih iger v Pekingu, čeprav ima njegova država Rusija oziroma njeni športniki prepoved nastopanja na igrah pod nacionalno zastavo in simboli. Pekinške igre so na sporedu od 4. do 20. februarja prihodnje leto.

Strogi protikoronski ukrepi, ki veljajo na Kitajskem, pomenijo, da bodo organizatorji na igre lahko povabili le peščico izbranih gostov iz tujine. Medtem je predsednik ZDA Joe Biden, ki morda sploh ne bo med povabljenci, že dejal, da razmišlja o diplomatskem bojkotu iger zaradi kršenja človekovih pravic na Kitajskem. Ameriški športniki bodo na igrah sicer nastopili.

»Verjamemo, da to kaže na partnerstvo med Kitajsko in Rusijo«

Danes je predstavnik kitajskega ministrstva za zunanje zadeve Zhao Lijian novinarjem povedal, da si je kitajski voditelj Xi Jinping želel svojega »dobrega prijatelja« Putina povabiti na olimpijske igre ter da je Putin povabilo tudi že sprejel. Xi je bil eden od ruskih gostov na zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju.

»Verjamemo, da to znova kaže na partnerstvo med Kitajsko in Rusijo,« je dejal Zhao. »Prepričani smo, da bodo športniki teh dveh držav na igrah dosegali nove rekorde.«

Ruski športniki bodo morali v Pekingu spet tekmovati pod nevtralnimi simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), saj je Rusija kot država še vedno kaznovana zaradi sistemskega dopinga na igrah v Sočiju in posledičnega prikrivanja goljufije.