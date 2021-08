Yamaha na Viñalesa v letošnji sezoni ne bo več računala

Yamaha je sporočila, da je sporazumno končala sodelovanje z Maverickom Viñalesom. Španec se je osramotil v Spielbergu, ko je med vožnjo proti boksom namerno poškodoval pogonski agregat svojega motocikla, zaradi česar je bil s strani svojih delodajalcev sprva suspendiran za eno dirko. Po tem, ko se je Viñales že dogovoril, da bo od sezone 2022 nastopal za Aprilio, se je Yamaha odločila, da mu v tej sezoni ne bo več ponudila nobene priložnosti na dirkah za veliko nagrado.



»V Assnu sta Yamaha in Viñales že oznanila sporazumno odločitev, da skrajšata prvotni načrt za 2021–2022 in da ga končata ob koncu leta 2021. Žal pa dirka za VN Štajerske ni bila dobra in se ni dobro končala, posledično pa smo po temeljitem razmisleku obeh strani sprejeli soglasno odločitev, da bo za obe strani najbolje, če sodelovanje končamo prej,« je pojasnil šef ekipe Lin Jarvis.

Odhaja ponosen

Dodal je, da bo dirkač tako imel proste roke pred začetkom novega projekta, ekipa pa se bo lahko osredotočila na zaključek sezone 2021. Špančevega naslednika, ki bo v garaži (najmanj do konca sezone, morda še dlje) delal družbo vodilnemu dirkaču v skupnem seštevku, Francozu Fabioju Quartararoju, še niso izbrali.



»Mavericku bi rad izrazil iskreno zahvalo Yamahe. Yamaha bo ohranila lepe spomine na delo, ki sta ga obe strani opravili v teh štirih letih in pol. Mavericku želimo vse najboljše v prihodnjih izzivih,« je dodal Jarvis.



V izjavi za javnost je Viñales dejal, da je globoko hvaležen zdaj že bivšim delodajalcem.



»Bil sem deležen njihove podpore v teh letih dirkanja, na rezultate, ki smo jih dosegli skupaj, se bom ozrl s ponosom. Vedno bom zelo spoštoval Yamaho in vsem želim le najboljše,« je dejal 26-letnik.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: