Z epsko konjsko močjo premagujeta vse ovire

Ljubezen do gracioznih konj je Nino Pangeršič zapisala športu, ki je tesno povezan s temi štirinožnimi človekovimi prijatelji. Vrh svetovnega pokala mladih jahačev v preskakovanju ovir 24-letnici daje tekmovalno zadovoljstvo, o ozadju udejstvovanja s tem in o širšem osebnem in tudi človeškem pogledu na vse pa je svoje besedno izrazila v zanimivem pogovoru.