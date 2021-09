Z Italijani za prvo mesto v skupini

To bo dvoboj, ki bo odločal o prvem mestu v skupini B. Slovenci bodo bržkone za to potrebovali zmago s 3:0 ali 3:1. Varovanci Alberta Giulianija ne bodo imeli veliko časa za počitek, so pa glede svežine veliko naredile, ker so vse zadnje tri tekme dobili s 3:0. Serija zmag jim je vrnila samozavest, kot sami pravijo, držijo obljubo, da bodo skozi prvenstvo stopnjevali formo. Igra proti močni Bolgariji je blizu tistega, kar si želijo, menijo pa, da bodo morali za zmago proti Italiji zaigrati še bolje.



»Italijani so zagotovo najnevarnejši tekmec v skupini. Mislim, da smo po kakovosti izenačeni, vseeno pa upam, da jih bomo premagali,« je dejal libero Jani Kovačič.



Podobnega mnenja je tudi Klemen Čebulj: »Italijani so sicer pomladili ekipo, a je vseeno zelo kakovostni in do neke mere tudi izkušeni. Igrali so v ligi narodov, nekaj izmed njih tudi na olimpijskih igrah, vsi igrajo v močnih klubih ene najboljših lig na svetu. Ne bo nam lahko, ampak želimo pokazati še eno dobro predstavo in jih premagati.«

Izredno nevarni tudi brez Zajceva in Juantorene

Italijani v zadnjih letih niso najbolj uspešni, tudi slovenska ekipa pa ima nanje lepe spomine. Leta 2015 jih je premagala na evropskem prvenstvu. Od italijanske ekipe, ki je pred šestimi leti igrala v Sofiji, zdaj v reprezentanci ni več nobenega igralca, manjkata tudi zvezdnika Ivan Zajcev, ki je operiral koleno, in Osmany Juantorena, ta je končal reprezentančno kariero.



Letos sta se ekipi že merili v ligi narodov v Riminiju, takrat debitanti v tem tekmovanju z italijanskimi mladci niso imeli težav. A od takrat so Italijani napredovali, tako da znajo biti še kako nevarni.



»Menim, da so celo močnejši, kot če bi za njih igrali starejši igralci,« meni slovenski kapetan Tine Urnaut.

