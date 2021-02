Za koliko je Peter Prevc preskočil Jožeta Šlibarja?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 2.)

1. A) 10.; 2. B) 10.; 3. C) Po 12 rundah zmaga 3:0.

A) 109

B) 95

C) 121

A) Nicklas Lidstrom

B) Börje Salming

C) Peter Forsberg

A) Venezueli

B) Čilu

C) Argentini

1. Jutri bo minilo šest let, odkar jev Vikersundu kot prvi skočil na smučeh 250 metrov daleč. Njegov svetovni rekord je obveljal manj kot 24 ur, saj ga je Norvežandrugi dan tekme svetovnega pokala presegel za poldrugi meter. Na elitni seznam rekorderjev se je iz Slovenije pred tem uvrstil le. Koliko metrov manj kot Prevc je skočil 24. februarja 1961 v Oberstdorfu?2) Danes praznuje 50. rojstni. Legendarni hokejski as je s švedsko reprezentanco trikrat (1991, 1992 in 1998) osvojil naslov svetovnega prvaka, v Torinu 2006 še zlato kolajno na olimpijskih igrah. Kot prva št. 1. na naboru NHL iz Evrope je 18 sezon igral za Quebec, Toronto in Vancouver, po upokojitvi leta 2009 pa so ga kot drugega Šveda izbrali v hokejski hram slavnih v Torontu. Kdo je bil prvi?3. Deset let je minilo, odkar je brazilski nogometni virtuoznaznanil: "Ne morem več, glava si želi nadaljevati, a je telo ne posluša več." Dvakratni svetovni prvak in trikrat najboljši igralec na zemeljski obli je v reprezentančnem dresu dosegel 62 golov v 98 nastopih, zdaj sta pred njim na večni brazilski lestvici le(77) in(64). Komu jih je zabil največ golov na tekmah z uradnim tekmovalnim značajem (5)?