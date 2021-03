Verstappen bo odbijal napade Mercedesa in Ferrarija

Max Verstappen bo lovil 11. zmago. FOTO: Lars Baron/AFP

Lewis Hamilton brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Leclerc bo napadal s 4. mesta

Novo sezono formule 1, prva dirka se bo v Bahrajnu začela danes ob 17. uri, bo nekdanji svetovni prvak Nemeczačel z zadnjega mesta. Dve uri pred dirko je namreč vodstvo tekmovanja dirkaču ekipe Aston Martin izreklo kazen zaradi neupoštevanja rumenih zastav na sobotnih kvalifikacijah.Odločitev vodstva sicer ne bo bistveno poslabšala izhodiščnih možnosti za napad nemškega zvezdnika, ki letos po slovesu od Ferrarija začenja novo obdobje kariere pri Astonu Martinu. V kvalifikacijah je bil namreč šele 18., zdaj pa bo začel s povsem zadnjega 20. mesta.Vettel je danes dobil kazen, po kateri bi sicer teoretično moral izgubili pet štartnih mest, ker ni upošteval rumenih zastav, s katerimi so varnostniki ob progi opozarjali dirkače na nesrečo Rusa. Poleg slabšega štartnega izhodišča pa je dobil še prve tri kazenske točke v novi sezoni.Drugi v kvalifikacijah je bil branilec naslova(Mercedes). Tretji je bil njegov moštveni kolega. Od četrtega do desetega mesta so se na dirkališču Sakhir zvrstili še(Ferrari),(Alpha Tauri), Daniel(McLaren),(McLaren),(Ferrari),(Alpine) in(Aston Martin). Presenetljivo je brez uvrstitve v zadnji del kvalifikacij ostal drugi Red Bull Mehičana, ki se je uštel pri izbiri gum. Dirko bo začel z 11. mesta.Hamilton lovi rekordni osmi naslov svetovnega prvaka.