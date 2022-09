Zanesljive zmage Lie, Agate in Maruše

Uvodni dan finala atletskega pokala Slovenije v Ljubljani je Lia Apostolovski (Mass) v skoku v višino zmagala s 191 centimetri. Zaradi slabega in deževnega vremenu so to tekmo prestavili v dvorano. Agata Zupin (Vel) je bila v teku na 400 m najhitrejša s 53,16 sekunde, Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) pa je bila prva na 1500 m (4:30,74).

»Marca sem že mislila, da sem končala dvoransko sezono, ampak sem se očitno motila. Zaradi močnega dežja so prireditelji disciplino prestavili v dvorano, v kateri sem skočila nov slovenski dvoranski rekord med mlajšimi članicami. Na višini 1,94 m pa sem že pristala na blazini, ko se je letvica zamajala in na žalost padla s stojala. Sedaj me čaka le še zadnja tekma sezone v ponedeljek v Švici,« je razkrila Lia Apostolovski, finalistka svetovnega in evropskega prvenstva.

»Tekma je bila kar zabavna. Načrtovala sem, da bom tekla v skupini in nato skušala čim prej opraviti zadnji krog kot trening pred nastopom v Zagrebu. Počutila sem se zelo dobro in se že veselim nedeljske tekme,« je dejala Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass). V cilju je imela štiri sekunde naskoka pred Hano Grobovšek (Kranj, 4:34,84). V moški konkurenci je bila odločitev na tej razdalji veliko bolj tesna, najboljši pa je bil Vid Botolin (Kladivar, 4:04,52).

V teku na štadionski krog je bila Zupinova več kot sekundo in pol pred zasledovalkami. Druga je bila Aneja Simončič (Mass, 54,74), tretja pa Jerneja Smonkar (Velenje, 54,78). Med člani je na 400 m Lovro Mesec Košir (Mass) s 46,65 sekunde za šest stotink ugnal Roka Ferlana (Triglav, 46,71).

Matevž Šuštaršič in Kaja Debevec

V teku na 100 m je bil Matevž Šuštaršič (Krka) z 10,39 devet stotink pred Anejem Čurinom Prapotnikom (Ptuj, 10,48). Med atletinjami je bila na tej razdalji najhitrejša Kaja Debevec (Mass, 11,90), ki je za osem stotink prehitela Lino Hribar (Mass, 11,98).

V troskoku je le Eva Pepelnak (Kladivar) preskočila 13 metrov (13,29 m). Na 100 m ovire je Hrvatica v dresu ljubljanskega Massa Ivana Lončarek s 13,52 premagala Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 13,79). Pičle tri centimetre pa je v moškem skoku v daljino ločilo Nina Celca (Slovenska Bistrica, 7,59 m) in Tana Černigoja (Mass, 7,56 m).

Hana Urankar (Kladivar) je bila v metu diska z 51,34 m več kot 11 metrov pred tekmicami, skoraj pet metrov pred drugim pa v suvanju krogle Blaž Zupančič (Mass, 17,49 m). Dvoboj v metu kladiva je pred Janom Emberšičem (Domžale, 63,09 m) dobil Jakob Urbanč (Brežice, 63,34 m). Martina Ratej v metu kopja ni nastopila.

Pokalno tekmovanje se bo na štadionu v Šiški končalo jutri, začela pa se bo ob 17.30. Drugi dan bosta med drugimi nastopila Tina Šutej v skoku s palico in svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Oba sta z odličji na velikih tekmah in izjemnimi nastopi v diamantni ligi zaznamovala letošnjo sezono, tekmi pa bosta začela v razmaku petih minut ob 18.40 in 18.45.